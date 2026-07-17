Huy động hơn 200 cán bộ, drone cứu hộ vùng ngập lũ Lai Châu

(VTC News) -

Nước lũ cuồn cuộn đổ về gây chia cắt nhiều tuyến quốc lộ ở Lai Châu. (Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu)

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đến các khu vực bị ảnh hưởng để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng tham gia gồm khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, 20 cán bộ Cảnh sát giao thông cùng công an các xã và lực lượng tại chỗ.

Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, lực lượng xuất phát đến xã Mường Than được trang bị 3 xe ô tô, 50 phao tròn, 70 áo phao, 1 máy bay không người lái (drone) tải trọng lớn cùng nhiều thiết bị cứu hộ chuyên dụng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động 25 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện phục vụ công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, các tổ công tác hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn; sử dụng drone, áo phao và các thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, sẵn sàng triển khai cứu hộ khi phát sinh tình huống khẩn cấp. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, lập chốt cảnh báo tại các điểm ngập sâu và khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Công an tỉnh Lai Châu triển khai lực lượng, phương tiện xuất phát hỗ trợ cứu hộ cứu nạn tại xã Mường Than (Lai Châu).

Theo ghi nhận ban đầu, lũ quét và sạt lở xảy ra tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 32, gồm các Km356, Km357, Km359, Km361 và Km362 qua địa bàn các xã Pắc Ta và Mường Than, khiến tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn.

Đội Cảnh sát giao thông số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với công an các xã, đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm khôi phục giao thông và ổn định đời sống người dân.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết các đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, chủ động triển khai các phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng hỗ trợ người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.