Giá cà phê hôm nay 30/6/2026: Arabica tăng cao

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 30/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,47% (56 USD/tấn) so với phiên trước đó, còn 3.781 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,74% (63 USD/tấn), xuống còn 3.564 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 đảo chiều tăng 1,52% (4,35 US cent/pound), đạt 291,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,68% (4,6 US cent/pound), đạt mức 277,8 US cent/pound.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh. (Ảnh: Shutterstock)

Bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế hôm nay 30/6/2026

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.781 USD/tấn -1,47% Tháng 9/2026 3.564 USD/tấn -1,74% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 291,1 US cent/pound +1,52% Tháng 9/2026 277,8 US cent/pound +1,68%

Vì sao giá cà phê Arabica tăng?

Theo Barchart, giá cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với diễn biến trái chiều. Trong đó, giá cà phê Arabica tăng mạnh do lượng mưa lớn tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch.

Theo Công ty khí tượng Somar Meteorologia, lượng mưa tại bang Minas Gerais - vùng trồng cà phê lớn nhất Brazil, đạt 31,3 mm trong tuần kết thúc ngày 28/6, tương đương 1,96% mức trung bình lịch sử.

Trong khi đó, cà phê Robusta giảm trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu tăng lên sau khi lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 2,75 tháng.

Giá cà phê đã tăng mạnh trong hai tuần qua, với cà phê Robusta đạt mức cao nhất trong 4,5 tháng vào thứ Năm tuần trước và cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 1,5 tháng vào thứ Tư tuần trước.

Giá cà phê Arabica tăng mạnh do lượng mưa lớn tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch.(Ảnh: CocoaIntel)

Những đợt mưa lớn gần đây ở Brazil đã làm gián đoạn hoạt động thu hoạch ngoài đồng ruộng và có thể làm giảm chất lượng vụ cà phê.

Thu hoạch gián đoạn tại Brazil gây áp lực lên thị trường trong bối cảnh tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên Sàn Giao dịch Liên lục địa (ICE) giảm xuống còn 380.534 bao (tính đến thứ Hai), thấp nhất trong 2,25 năm.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta giảm do xuất hiện dấu hiệu nguồn cung gia tăng. Lượng tồn kho cà phê Robusta của ICE từng giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 3.631 lô vào ngày 15/5, nhưng đã tăng lên 4.053 lô hôm thứ Hai, mức cao nhất trong 2,75 tháng.

Những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Niño có thể gây hại cho vụ cà phê của Brazil năm tới đang đẩy giá cà phê tăng cao. Công ty kinh doanh cà phê Commercial cho biết, hiện tượng thời tiết El Niño có thể làm trì hoãn lượng mưa ở Brazil vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, thời điểm cây ra hoa, gây bất lợi cho vụ cà phê năm 2026/27 của Brazil.