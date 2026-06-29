Giá cà phê hôm nay 29/6/2026: Tiếp tục tăng?

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 29/6/2026

Sáng ngày 29/6/2026, giá cà phê thế giới trên các sàn giao dịch chính như London (Anh) và New York (Mỹ) vẫn chưa giao dịch, thời gian mở cửa vào buổi chiều theo giờ Việt Nam.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,62% (tương đương 61 USD/tấn), giao dịch ở mức 3.817 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 35 USD/tấn (tương đương 0,96%), còn 3.627 USD/tấn.

Tính chung cả tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng vọt 4,9% (177 USD/tấn). Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng nhẹ 1% (35 USD/tấn).

Giá cà phê trực tuyến Robusta tăng trong tuần trước. (Ảnh: Invezz)

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng mạnh 4,2% (11,7 US cent/pound) trong tuần trước, đạt mức 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2% (5,4 US cent/pound), đạt 273,2 US cent/pound.

Dưới đây là bảng giá cà phê trên các sàn quốc tế, tính đến sáng 29/6/2026 (giờ Việt Nam):

Loại cà phê / Sàn giao dịch Kỳ hạn giao hàng Giá chốt phiên Mức tăng (%) Robusta (Sàn London) Tháng 7/2026 3.817 USD/tấn +1,62% Tháng 9/2026 3.627 USD/tấn -0,96% Arabica (Sàn New York) Tháng 7/2026 286,75 US cent/pound - 0,71% Tháng 9/2026 273,2 US cent/pound -1,16%

Nhận định giá cà phê

Kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê Arabica hàng đầu, khiến giá cà phê giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 19 tháng hồi đầu tháng 6. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng dự kiến ​​sẽ ghi nhận sự tăng vọt trong sản lượng cà phê Robusta.

Tuy nhiên, những lo ngại mưa kéo dài có thể làm chậm quá trình thu hoạch và phơi khô cà phê ở Brazil đã đẩy giá cà phê lên mức cao nhất trong 3 tuần. Theo dự báo thời tiết, lượng mưa sẽ giảm dần ở một số khu vực tại Brazil trong tuần này. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn định dự kiến ​​sẽ xảy ra sau đó.

Cà phê rang xay. (Ảnh: Getty)

Trong dự báo gần đây, Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự đoán, quốc gia Nam Mỹ này sẽ đạt sản lượng cà phê kỷ lục trong mùa vụ 2026/27 nhờ điều kiện thời tiết tối ưu. Sản lượng kỷ lục dự kiến ​​đạt 71,9 triệu bao, tăng 14% so với mùa vụ trước. Trong đó, cà phê Arabica sẽ đạt 47,5 triệu bao.

Ngay cả với triển vọng tích cực này, những bất ổn tiềm ẩn vẫn có thể dẫn đến sự bứt phá tăng giá cà phê. Thị trường đặc biệt lo ngại rằng lượng mưa kéo dài và khả năng xảy ra hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng hạt cà phê được vận chuyển đến các kho hàng trong khu vực.

Theo Comunicaffe, báo cáo mới đây của Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) tiêu thụ gần một phần tư (24%) lượng cà phê toàn cầu, qua đó khẳng định vị thế là thị trường lớn nhất cho sản phẩm này. Để đáp ứng nhu cầu của ngành, trong năm 2025, EU đã nhập khẩu 2,9 triệu tấn cà phê nhân và cà phê đã rang từ các quốc gia ngoài EU, tương đương 48,3 triệu bao, với tổng trị giá 18,7 tỷ euro.

Brazil và Việt Nam vẫn là những nhà cung cấp lớn nhất của EU, chiếm lần lượt 34,2% (hơn một triệu tấn) và 20% (587.000 tấn) tổng lượng nhập khẩu.

Các nhà cung cấp lớn khác gồm có Uganda (8,9%), Colombia (5,5%), Honduras (4,6%), Ethiopia (4,5%), Ấn Độ (3,8%) và Indonesia (3,7%). Tám quốc gia này chiếm khoảng 85% tổng lượng cà phê nhập khẩu của EU.

Lượng cà phê nhân nhập khẩu của EU tăng từ 2,8 triệu tấn năm 2020 lên 2,81 triệu tấn năm 2021, đạt đỉnh 2,97 triệu tấn năm 2022, sau đó giảm xuống 2,67 triệu tấn năm 2023, tăng trở lại lên 2,92 triệu tấn năm 2024 và giảm nhẹ xuống 2,86 triệu tấn vào năm 2025.