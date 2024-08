Giá cà phê hôm nay 28/8: Tiếp đà tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 5.259 USD/tấn, tăng 131 USD so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Với kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.846 USD/tấn, tăng 131 USD so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 269 cent/lb, tăng 3 cent so với hôm qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 259 cent/lb, tăng 6 cent so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng, dao động ở mức 119.400 - 120.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ở mức 119.400 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 120.400 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với một ngày trước.

Theo hãng Safras & Mercado, tính đến 19/8, vụ cà phê mới của Brazil đã thu hoạch được khoảng gần 98%. Sản lượng cà phê trong vụ thu hoạch mới của Brazil có thể đạt 66,04 triệu bao (bao 60kg), trong đó có khoảng 20,7 triệu bao cà phê Conilon robusta và khoảng 44,02 triệu bao cà phê arabica.

Trong khi đó, một khảo sát của Reuters được thực hiện với 11 nhà phân tích thương mại và thị trường hàng đầu dự báo sản lượng cà phê của Brazil vụ mùa mới từ tháng 7/2024 - tháng 6/2025 có thể đạt khoảng 68,10 triệu bao.

Thặng dư cà phê toàn cầu tính từ tháng 10/2023 - tháng 9/2024 ước đạt khoảng 700.000 bao. Lượng thặng dư cho niên vụ cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025 ước đạt khoảng 150.000 bao, đây một lượng dự trữ rất nhỏ cho cả thế giới.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và trữ lượng và phê ở mức thấp đã khiến giá cà phê toàn cầu có xu hướng tăng, đặc biệt là giá cà phê Robusta đã đạt mức cao nhất trong 15 năm qua, cho thấy sự mất cân bằng cung cầu. Nhu cầu thị trường tăng mạnh sẽ thúc đẩy giá cà phê Robusta tăng trong tương lai.

Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Tính đến 15/8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ đầu năm đạt gần 1,02 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 3,8 tỷ USD, giảm 12,1% về số lượng nhưng lại tăng 37,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (tính từ tháng 10/2023 đến tháng 7 năm nay), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại, giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tuy nhiên, sự khan hiếm nguồn cà phê trên thế giới đã đẩy giá xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt. Theo Tổng cục Hải quan, giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 15 ngày đầu tháng 8 đạt kỷ lục 5.293 USD/tấn, cao hơn 342 USD/tấn (tương đương tăng 6,9%) so với tháng trước. Giá cà phê xuất khẩu dự kiến tiếp tục tăng bởi yếu tố thời tiết xấu đang tác động mạnh mẽ đến nguồn cung cà phê khắp thế giới.