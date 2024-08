Giá cà phê hôm nay 27/8: Trong nước tiếp tục tăng, vượt 120.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 27/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 5.128 USD/tấn, không có biến động so với phiên giao dịch trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.715 USD/tấn, cũng giữ nguyên so với đầu giờ sáng qua.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 267 cent/lb, không ghi nhận sự thay đổi so với phiên giao dịch một ngày trước. Kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 253 cent/lb, tăng 2 cent so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê trong nước vượt ngưỡng 120.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận tăng, dao động ở mức 119.200 - 120.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 112.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ở mức 119.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giao dịch ở mức 112.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với một ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông có mức tăng mạnh nhất, giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Hợp đồng cà phê kỳ hạn robusta trên sàn hàng hóa London hiện đã vượt xa mức cao nhất từ trước đến nay, giao dịch trên ngưỡng 5.100 USD/tấn.

Theo nhận định của các chuyên gia, một số lý do như thời tiết xấu, hoạt động vận chuyển bị gián đoạn cũng như môi trường pháp lý bị thắt chặt tại nhiều quốc gia sẽ khiến giá cà phê thế giới biến động mạnh từ nay tới hết năm 2024.

Một số dự báo cho rằng, trong dài hạn giá cà phê vẫn có xu hướng tăng do biến đổi khí hậu cùng nhiều yếu tố khác dù có thể hạ nhiệt vào đầu năm 2025.

Hiện tại, xu hướng tăng giá cà phê phản ánh nhiều yếu tố, bao gồm sản lượng sụt giảm tại Việt Nam - nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới vào năm ngoái do hiện tượng El Nino.

Oong Carlos Mera, giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường hàng hóa nông nghiệp tại ngân hàng Rabobank, phân tích: “Sản lượng cà phê của Việt Nam dù chỉ thấp hơn khoảng 5% so với dự báo, là con số không quá thấp, nhưng điều này xảy ra sau khi sản lượng cà phê tại Brazil cũng sụt giảm trong vài năm trước, dẫn tới lượng hàng tồn kho giảm xuống mức thấp”.

Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển bị gián đoạn, chậm trễ cũng ảnh hưởng tới giá cà phê thế giới. Do các hãng vận tải quan ngại về khủng hoảng trên khu vực biển Đỏ đã dẫn đến các vấn đề liên quan tới vận chuyển trở nên phổ biến hơn.

Trong khi đó, các nhà nhập khẩu cà phê ở châu Âu lại đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc tuân thủ quy định Chống phá rừng Liên minh châu Âu (EUDR).