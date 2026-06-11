(VTC News) -

Giá cà phê thế giới hôm nay 11/6/2026

Giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt tăng mạnh trên các sàn giao dịch do được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, khi thị trường rơi vào trạng thái quá bán sau đợt giảm giá mạnh gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch 10/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,58% (52 USD/tấn) so với phiên trước đó, đạt 3.345 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2,07% (67 USD/tấn), lên mức 3.297 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 1,64% (4 US cent/lb), đạt 248,4 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,54% (3,7 US cent/lb), đạt 244,6 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: 1Zpresso)

Nguyên nhân giá cà phê tăng

Giá hợp đồng tương lai cà phê Arabica chốt phiên đã tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 19 tháng ở phiên trước.

Các nhà giao dịch cho biết đợt phục hồi này phần lớn được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, khi thị trường rơi vào trạng thái quá bán sau đợt giảm giá mạnh thời gian gần đây.

Theo thông tin từ trang Barchart, giá cà phê hôm nay tăng mạnh do hoạt động mua bù bán khống diễn ra sau khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận hiện tượng thời tiết El Niño đã hình thành trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở châu Á và Nam Mỹ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, yếu tố áp đảo trên thị trường cà phê hiện vẫn tập trung vào vụ thu hoạch tại Brazil, nơi sản lượng được kỳ vọng đạt gần mức kỷ lục. Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2026-2027 sẽ đạt mức kỷ lục 71,9 triệu bao, tăng 14% so với niên vụ trước.

Dù vậy, những cơn mưa rào trong tuần này có thể làm chậm tiến độ thu hoạch ở một số khu vực.

Theo Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, tính đến ngày 5/6, nông dân của họ đã thu hoạch được 12% sản lượng vụ mùa năm 2026, thấp hơn mức 13,7% ghi nhận cùng thời điểm năm ngoái.

Lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE (Intercontinental Exchange) có xu hướng giảm trong suốt 2,5 tháng qua. Tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận bởi sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6,5 tháng, còn 402.709 bao tính đến 10/6.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn tìm kiếm vùng cân bằng mới sau chuỗi biến động mạnh từ cuối tháng 5 đến nay.

Tuy nhiên, ít khả năng tăng mạnh trở lại khi báo cáo mới nhất của Rabobank cho biết thị trường cà phê có thể chuyển sang trạng thái dư cung lên tới 9,5 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 7 triệu bao.