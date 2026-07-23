Đề xuất giới hạn thời gian chơi game trong ngày với trẻ em dưới 16 tuổi

(VTC News) -

Chiều 23/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP.

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử, dự thảo sửa đổi các quy định theo hướng tăng cường bảo vệ trẻ em thông qua việc siết chặt cơ chế xác thực tài khoản, điều chỉnh giới hạn thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi, hoàn thiện quy định về cảnh báo sức khỏe và tiêu chí phân loại trò chơi theo độ tuổi.

Theo quy định hiện hành, người dưới 18 tuổi được chơi tối đa 60 phút với mỗi trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với tất cả trò chơi. Dự thảo quy định mới đề xuất rút ngắn thời gian này với người chơi là trẻ em dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, dự thảo nghị định tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng bằng việc hoàn thiện các quy định đối với tài khoản của người dưới 16 tuổi.

Theo đó, cha mẹ hoặc người giám hộ là chủ thể đăng ký và quản lý tài khoản của trẻ em; doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật để xác định người dùng là trẻ em, phân phối nội dung phù hợp với độ tuổi, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và chủ động ngăn chặn các nội dung độc hại.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. (Ảnh: BVHTTDL)

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định tiếp tục hoàn thiện quy định xác thực tài khoản, nâng cao tính minh bạch trên môi trường số; làm rõ yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội và tài khoản trò chơi điện tử bằng số điện thoại đã được xác thực hoặc số định danh cá nhân.

Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản giả, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng.

Lần đầu tiên, dự thảo nghị định bổ sung chính sách khuyến khích phát triển các trò chơi điện tử do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, có nội dung giáo dục, quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Các trò chơi đáp ứng tiêu chí sẽ được áp dụng nhiều cơ chế khuyến khích như phát hành thử nghiệm trước khi cấp phép chính thức; được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định. Bộ VHTTDL sẽ thành lập Hội đồng chuyên biệt gồm các chuyên gia văn hóa, lịch sử để thẩm định các trò chơi đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm gợi ý Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu theo hướng thay vì tập trung xác định “có phải trẻ em hay không” hay “trẻ em ở độ tuổi nào”, hãy chuyển sang hướng: “Nếu là trẻ em thì cần được bảo vệ thế nào?”.

Mục tiêu quản lý chính không phải là cấm hay hạn chế quá mức trẻ em tiếp cận mạng xã hội, mà trọng tâm là đảm bảo khi trẻ em sử dụng dịch vụ mạng xã hội thì được đặt trong môi trường phù hợp với lứa tuổi, được bảo vệ trước các rủi ro không phù hợp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trẻ em càng nhỏ tuổi thì tầng bảo vệ càng phải chặt chẽ, chịu sự giám sát chặt hơn của cha mẹ, có nhiều tính năng để ngăn chặn, giới hạn.

Bên cạnh đó, trách nhiệm chính trong việc bảo vệ trẻ em phải đặt lên các nền tảng. Nền tảng phải có đầy đủ công cụ, giải pháp chủ động phát triển các biện pháp kiểm soát, nhận biết tài khoản trẻ em hoặc tài khoản do trẻ em sử dụng để tự động điều chỉnh cung cấp dịch vụ tương ứng (hạn chế tiếp xúc với người lạ, hạn chế nội dung không phù hợp, tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân...).

“Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một khuôn khổ pháp lý số hiện đại, minh bạch, ổn định. Nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò kiến tạo phát triển; doanh nghiệp yên tâm đầu tư và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; người dùng được bảo vệ an toàn trên môi trường số”, Thứ trưởng khẳng định.