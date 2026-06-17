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Xuất bản ngày 17/06/2026 11:02 AM
Xuất bản ngày 17/06/2026 11:02 AM

Giá bạc 999 hôm nay 17/6/2026: Đồng loạt tăng

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá bạc hôm nay 17/6/2026 ghi nhận diễn biến tích cực tại thị trường trong nước và thế giới.

Ở trong nước, giá bạc miếng 999 tại các thương hiệu được niêm yết quanh mức 2,6 - 2,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá bạc 999 tại một số thương hiệu lớn, cập nhật lúc 9h45 ngày 17/6/2026:

Thương hiệuSản phẩm Giá mua vào Giá bán raĐơn vị
Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.648.0002.730.000đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.648.0002.730.000đồng/lượng
Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 2.648.0002.730.000đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 70.693.15772.879.818đồng/lượng
DojiBạc Doji 99.9 - 1 lượng2.646.0002.733.000đồng
Bạc Doji 99.9 - 5 lượng13.230.00013.665.000đồng
Bảo Tín Minh ChâuBạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng2.652.0002.734.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng13.260.00013.670.000đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram)35.359.91236.453.242đồng
Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram)70.719.82372.906.484đồng
AncaratNgân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng2.645.0002.727.000đồng
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng13.225.00013.635.000đồng
Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo70.427.00072.613.000đồng
Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản)70.565.00072.747.000đồng
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng2.641.0002.723.000đồng
Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng13.205.00013.615.000đồng
Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng2.641.0002.723.000đồng
Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng2.641.0002.723.000đồng
Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng2.646.0002.728.000đồng
Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng2.650.0002.732.000đồng
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng)2.465.200-đồng
Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản)353.335.000369.265.000đồng

Lưu ý, giá bạc 999 tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 17/6/2026

Trên Kitco lúc 10h30 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới hôm nay giao ngay ở mức 70,06 USD/ounce (mua vào) và 70,30 USD/ounce (bán ra). So với phiên giao dịch trước đó, kim loại quý này đã ghi nhận mức tăng 0,14 USD, tương đương 0,21%.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng gần 3% trong phiên giao dịch trước. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi hoạt động đóng trạng thái bán khống (short covering) trên diện rộng và tâm lý nhà đầu tư ngày càng lạc quan.

Lực đẩy xuất hiện sau khi có thông tin Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6, bao gồm các điều khoản nới lỏng trừng phạt đối với Iran, dỡ bỏ phong tỏa và các biện pháp liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

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