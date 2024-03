GENTO: Hành trình 10 năm chinh phục khách hàng từ chất liệu da thật

(VTC News) -

Trải qua hơn một thập kỷ, từ một xưởng nhỏ sản xuất phụ kiện da thật, GENTO đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ ghi được dấu ấn trong lòng khách hàng.

Với lối thiết kế tinh giản nhưng không kém phần sang trọng và lịch lãm, GENTO đang từng bước khẳng định vị thế thương hiệu và tỏa sáng trong đế chế thời trang rộng lớn.

Đôi nét về nhãn hàng GENTO

GENTO được thành lập vào năm 2012 tại Hà Nội, lúc mới đầu là một xưởng sản xuất phụ kiện có diện tích và quy mô khá nhỏ. Với sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng, GENTO đã tự khẳng định vị thế trong làng thời trang thông qua những thiết kế đầy tính nghệ thuật ứng dụng.

Thương hiệu đồ da cao cấp GENTO.

Năm 2021 Gento chính thức có mặt tại TP.HCM và từ đây có bước chuyển mình mạnh mẽ. Trải qua hơn một thập kỷ với nhiều sự biến động trong xu hướng thời trang, GENTO đã từng thay đổi, từng cải tiến, từng hội nhập, và cũng từng trải qua giai đoạn bão hòa vì kinh tế suy thoái, tuy nhiên giá trị cốt lõi "ưu tiên chất lượng" vẫn được GENTO giữ gìn và phát triển.

Chính vì lẽ đó, trong vô vàn những thương hiệu đồ da nổi tiếng, GENTO vẫn chiếm giữ cho mình một vị trí nhất định, một thị phần riêng và được công nhận là một trong những thương hiệu đồ da hàng đầu tại Việt Nam.

Tại sao thương hiệu Gento được nhiều khách hàng tin chọn?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu đồ da, mỗi thương hiệu đều có những ưu và nhược điểm riêng. GENTO lựa chọn khách hàng ở vị trí trung tâm, đặt bản thân mình vào vị trí khách hàng để đưa ra những sản phẩm với thiết kế thiết thực, tinh tế và chất lượng tốt nhất.

Chất lượng sản phẩm

Sứ mệnh của GENTO là mang đến cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng cao nhưng không kém phần sang trọng và thanh lịch. Chính vì vậy, chất lượng đầu vào của nguyên vật liệu luôn được ưu tiên lựa chọn.

GENTO cam kết các sản phẩm khi tung ra thị trường đều trải qua quá trình kiểm soát chất lượng gắt gao và được làm bằng da thật 100%. Lớp da bò ngoài cùng là nguyên liệu chính được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Đặc tính chung của loại da này chính là độ dẻo dai và bền bỉ.

Chất liệu da bò thượng hạng từ Ý, Pháp và các thị trường hàng đầu sẽ rất bền, đẹp, không bị biến dạng hay hư hỏng sau một thời gian dài sử dụng. Chúng có mùi thơm đặc trưng thoang thoảng của da bò, dù có bị thấm nước cũng sẽ không tạo ra mùi khó chịu như các loại da khác.

Trong điều kiện tác động của môi trường, loại da này sẽ trở nên mềm mại hơn tuy nhiên form dáng và chất lượng sẽ không thay đổi. Đây cũng chính là điều khiến quý khách hàng tâm đắc nhất khi sử dụng sản phẩm của GENTO.

Thiết kế tinh tế, ấn tượng, sang trọng

Lấy cảm hứng từ phong cách đồ da Italy, các thiết kế của GENTO luôn toát lên hơi thở của thời gian, cổ điển và tinh tế. Nói như vậy không có nghĩa là kiểu dáng của sản phẩm bị lỗi thời hay không bắt kịp xu hướng. Ngược lại, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và cổ điển, các sản phẩm của GENTO luôn mang trong mình một dấu ấn riêng, đơn giản nhưng hết sức ấn tượng.

Chính điều này, vô hình chung, đã tạo nên sức hút vô cùng mạnh mẽ với khách hàng đặc biệt là các quý ông làm việc trong môi trường công sở, thường xuyên phải tiếp xúc với đối tác hay đơn giản chỉ là những quý ông có niềm đam mê với phong cách lịch lãm của GENTO.

Gia công thiết kế tỉ mỉ

Khác hoàn toàn với những sản phẩm may công nghiệp trên thị trường, GENTO chọn cho mình hướng đi riêng - may thủ công và bán thủ công. Nếu xét về mặt thời gian, chắc chắn may thủ công sẽ làm hao tốn khá nhiều thời gian và công sức của các nghệ nhân.

Tuy nhiên, may thủ công mạnh ở chỗ, những đường may sẽ được xử lý vô cùng khéo léo, từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút kỹ lưỡng nên sẽ rất sắc sảo. Và đặc biệt hơn, sản phẩm may thủ công sẽ rất độc đáo và ấn tượng, không hề đại trà như các sản phẩm may công nghiệp khác.

Thêm vào đó, một điều khiến GENTO hết sức tự hào đó chính là đội ngũ những nghệ nhân đồ da với nhiều năm kinh nghiệm. GENTO đòi hỏi khá cao không chỉ về mặt chất lượng mà còn cả kiểu dáng của sản phẩm. Chính vì vậy, đội ngũ được GENTO lựa chọn là những người có chuyên môn cao, kinh nghiệm cũng như có kiến thức sâu về lĩnh vực thuộc da.

Các sản phẩm đồ da phổ biến của GENTO

GENTO sản xuất khá nhiều các mặt hàng đồ da khác nhau nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung là đều được gia công thiết kế tỉ mỉ và làm từ 100% da thật.

Các sản phẩm của GENTO không chỉ có tính ứng dụng cao mà còn giúp khách hàng khẳng định vị thế của bản thân, làm nổi bật sự đẳng cấp cũng như phong thái của bản thân.

GENTO cung cấp đa dạng các sản phẩm đồ da cao cấp như: Túi xách nam, nữ; Cặp da công sở; Túi đeo chéo; Ba lô da; Ví da nam; Thắt lưng; Giày da …

Để sở hữu các sản phẩm này, bạn có thể ghé trực tiếp cửa hàng của Gento hoặc truy cập vào website để lựa chọn. Với bộ sưu tập hơn 650 mẫu mã các loại được liệt kê cụ thể trên trang web, cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và chính sách bảo hành tới 3 năm, đổi trả trong 7 ngày, chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đồ da GENTO GENTO Phú Nhuận: 27 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM GENTO Tân Phú: 53 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 082 878 6789 - 0901 828 898 Website: https://www.gento.vn