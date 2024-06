GDP quý II tăng 6,93%

(VTC News) -

Mức tăng này chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020 - 2024.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,29%, khu vực dịch vụ tăng 7,06%.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020 - 2024.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,17% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm giảm giá. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 4,34%.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,34 điểm phần trăm.

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,61% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,08%), chủ yếu do giá lương thực, điện, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá vàng tháng 6 đã giảm 2,64% so với tháng trước, còn chỉ số giá USD tháng 6 giảm 0,04%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 6 ước đạt 33,09 tỷ USD, trong quý II ước đạt 97,2 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,6% so với quý I. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 30,15 tỷ USD, trong quý II ước đạt 93,4 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 178,45 tỷ USD.

Như vậy, trong tháng 6, ước tính xuất siêu 2,94 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 13,44 tỷ USD).

6 tháng tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỷ USD.