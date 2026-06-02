Gần 13.000 thí sinh TP.HCM tranh suất vào lớp 10 chuyên, tích hợp

Sau khi hoàn thành 3 môn thi bắt buộc của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chiều 2/6, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên và lớp tích hợp tiếp tục bước vào bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp theo nguyện vọng đã đăng ký.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, năm học 2026-2027 có tổng cộng 11.110 thí sinh đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên trực thuộc Sở và 1.794 thí sinh đăng ký vào các lớp tích hợp tại 10 trường THPT, nâng tổng số thí sinh dự thi lên gần 13.000 em.

Trong số các trường chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số lượng đăng ký cao nhất với 5.738 nguyện vọng, trong khi chỉ tuyển 805 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/7. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ghi nhận 2.521 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 525 học sinh, tỷ lệ chọi khoảng 1/4,8.

Tiếp đến là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 1.526 thí sinh đăng ký, tuyển 455 học sinh, tỷ lệ chọi khoảng 1/3,3. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 1.325 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 525 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/2,5.

Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên của TP.HCM tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Theo quy định, những thí sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên hoặc không xác nhận nhập học vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển theo 3 nguyện vọng vào lớp 10 THPT công lập thường đã đăng ký trước đó.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính bằng tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Bài thi môn chuyên và môn tích hợp có thời gian làm bài 150 phút.