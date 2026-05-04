Tỷ lệ 'chọi' vào lớp 10 chuyên của TP.HCM

Ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố số liệu nguyện vọng 1 đăng ký vào các lớp đại trà, tích hợp, chuyên năm học 2026 - 2027.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên tăng cao kỷ lục, lên đến 1.110 thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại 4 trường THPT chuyên.

Trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có tỷ lệ "chọi" cao nhất, lên đến 7,12 (tạm tính).

Tên trường Phường Chỉ tiêu Nguyện vọng 1 Tỷ lệ chọi THPT chuyên Lê Hồng Phong Chợ Quán 805 5.738 7,13 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Sài Gòn 525 2.521 4,8 THPT chuyên Hùng Vương Thủ Dầu Một 455 1.526 3,35 THPT chuyên Lê Quý Đôn Phước Thắng 525 1.352 2,52

Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 chuyên sau hợp nhất, với việc mở rộng tuyển sinh tại 4 trường THPT chuyên trên phạm vi cả nước.

Học sinh đăng ký có 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên. Nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất). Trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó, không được thay đổi nguyện vọng.

Ngay sau khi Sở công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10, các thí sinh, phụ huynh có quyền điều chỉnh nguyện vọng (nếu có nhu cầu), thời gian đến 17h ngày 8/5.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm học 2026 - 2027 diễn ra vào ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh tham gia sẽ làm 3 bài thi: Toán, Văn và Ngoại ngữ. Trong đó toán, văn có thời gian làm bài 120 phút/môn; Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp, với thời gian làm bài 150 phút.

Năm học 2026 - 2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TP.HCM là 118.550 học sinh. Đây là con số cao kỷ lục để đáp ứng lượng thí sinh tốt nghiệp THCS tăng đột biến, khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, 5 trường THPT trực thuộc các trường ĐH tuyển 1.195 em. Ngoài ra, 41 Trung tâm GDTX và GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.