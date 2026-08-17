EMASI Plus gia nhập Hội đồng các trường quốc tế sau chưa đầy 2 năm hoạt động

(VTC News) -

Bước tiến trong việc phát triển mô hình giáo dục quốc tế

Hội đồng các trường quốc tế (Council of International Schools - CIS) là tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, quy tụ hơn 1.300 trường học, cao đẳng và đại học tại 116 quốc gia.

Tổ chức này thiết lập các bộ tiêu chuẩn toàn cầu dành cho trường học ở nhiều lĩnh vực, bao gồm chất lượng học thuật, quản trị, an toàn và phúc lợi học sinh, đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển công dân toàn cầu.

Chỉ sau gần hai năm hoạt động, ngày 8/5/2026, EMASI Plus trở thành trường đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đạt công nhận thành viên CIS. Đồng thời, đây cũng là trường triển khai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngoài Hà Nội và TP.HCM gia nhập mạng lưới này.

Toàn cảnh khuôn viên trường nội trú Song ngữ quốc tế EMASI Plus.

Theo đại diện nhà trường, việc trở thành thành viên CIS là một phần trong định hướng phát triển mô hình giáo dục tích hợp, kết hợp chương trình trong nước với tiêu chuẩn quốc tế.

Đánh giá từ CIS về chương trình và mô hình đào tạo

Theo Báo cáo đánh giá tháng 5/2026 của CIS, EMASI Plus cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển và triển khai hoạt động. Các chương trình học thuật, công tác vận hành và hoạt động cộng đồng đều được xây dựng dựa trên sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà trường.

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc EMASI Plus đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế song song với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nguyên tắc vận hành được triển khai phù hợp với Bộ quy tắc đạo đức của CIS, trong đó chú trọng tính minh bạch, sự hòa nhập, bảo vệ học sinh và trách nhiệm xã hội.

Học sinh EMASI Plus tham gia tranh tài trong các hoạt động thể dục thể thao.

CIS ghi nhận môi trường học tập khuyến khích học sinh phát triển tiếng nói cá nhân, cũng như sự tham gia của đội ngũ nhân sự trong quá trình đổi mới. Chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai (ESL) được xây dựng với lộ trình rõ ràng, trong khi lĩnh vực STEAM được đánh giá có nhiều tiềm năng trong thời gian tới.

Một trong những điểm đáng chú ý là định hướng đặt thư viện ở vị trí trung tâm của hoạt động học tập. Không chỉ là không gian đọc sách, thư viện còn hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng tự học, nghiên cứu và chủ động tiếp cận kiến thức.

CIS cũng ghi nhận hệ thống quản trị và định hướng chiến lược của nhà trường, cùng môi trường làm việc mang tính hợp tác. Đây được xem là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Mô hình nội trú và xu hướng học tập tích hợp

Được phát triển tại khu đô thị Waterpoint, EMASI Plus là mô hình trường nội trú quốc tế dành cho học sinh từ Tiểu học đến THPT. Nhà trường triển khai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo song song cùng chương trình Quốc tế Cambridge.

Học sinh tự học tại phòng nội trú EMASI Plus.

Mô hình nội trú được xây dựng theo hướng kết hợp giữa học tập và rèn luyện kỹ năng, mang đến trải nghiệm học đường tích hợp cho học sinh. Bên cạnh năng lực học thuật, học sinh được khuyến khích phát triển tư duy độc lập, khả năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm trong môi trường đa văn hóa.

Trong những năm gần đây, học sinh EMASI Plus ghi nhận nhiều kết quả trong học tập và hoạt động phát triển toàn diện. Nhiều học sinh đạt chứng chỉ Cambridge với kết quả tốt, tham gia các cuộc thi học thuật, nghệ thuật và thể thao tại khu vực. Những kết quả này phần nào phản ánh xu hướng đào tạo cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng trong các mô hình giáo dục quốc tế hiện nay.