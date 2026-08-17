Tin xe 17/8: BYD Sealion 08 sạc pin 97% trong 9 phút, Cadillac XT5 có LiDAR

(VTC News) -

BYD Sealion 08 có thể sạc từ 10% lên 97% trong 9 phút

BYD Sealion 08 đã được mở cọc tại Trung Quốc sau khi lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026. Mẫu SUV cỡ lớn thuộc dòng Ocean có hai cấu hình hybrid sạc điện và thuần điện, với giá mở bán lần lượt từ 230.000 và 250.000 nhân dân tệ (khoảng 891 đến 969 triệu đồng).

Sealion 08 có kích thước 5.115 x 1.999 x 1.800 mm, chiều dài cơ sở 3.030 mm. Xe được thiết kế theo ngôn ngữ Ocean với đèn định vị lấy cảm hứng từ sóng biển, đèn pha hai tầng và đèn hậu liền mạch.

Nội thất có cấu hình 5 hoặc 6 chỗ, màn hình trung tâm đặt nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số, sạc điện thoại không dây và hàng ghế thứ hai dạng hai ghế thương gia độc lập.

Bản Sealion 08 DM tiêu chuẩn kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất 115 kW với mô-tơ điện 200 kW, pin LFP 55,84 kWh và có thể chạy 400 km thuần điện theo chuẩn CLTC. Bản AWD dùng hai mô-tơ, tổng công suất 400 kW.

Trong khi đó, bản EV sử dụng pin Blade LFP thế hệ hai dung lượng 92,093 hoặc 115,072 kWh, hỗ trợ sạc 10-97% trong 9 phút. Công suất các phiên bản dao động 320-585 kW, phạm vi hoạt động 710-900 km CLTC. Xe còn có LiDAR và hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 5.0.

Cadillac XT5 2027 bổ sung LiDAR và hệ truyền động PHEV

Cadillac XT5 2027 tại Trung Quốc được giới thiệu thêm phiên bản hybrid sạc điện (PHEV), trong bối cảnh mẫu xe này tiếp tục được mở rộng dòng sản phẩm tại thị trường Trung Quốc. Cadillac xác nhận xe sử dụng hệ thống hybrid với hai mô-tơ điện và pin lithium hỗ trợ sạc 5C.

Các thông tin được công bố cho thấy Cadillac XT5 PHEV 2027 sử dụng động cơ xăng công suất tối đa 148 mã lực, kết hợp hai mô-tơ điện lần lượt đạt 215 mã lực ở cầu trước và 148 mã lực ở cầu sau.

Cấu hình này khiến mẫu xe được đánh giá trong nội dung nguồn là có thể thuộc nhóm xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

Ngoại thất XT5 2027 được nâng cấp ở phần đầu với lưới tản nhiệt thiết kế lại, tích hợp đèn LED phát sáng, cùng khe hút gió có cửa chớp đóng mở chủ động.

Xe sử dụng bộ mâm tối ưu tính khí động học, cùm phanh màu đỏ và phần đuôi được thiết kế lại với ống xả giấu sau cản va.

Đáng chú ý, Cadillac XT5 2027 còn có cảm biến LiDAR trên nóc, camera bên sườn và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động sử dụng mô hình thế giới Momenta R7.

Hệ thống được mô tả có khả năng xử lý một số tình huống giao thông như xe cắt ngang, vòng xuyến, người đi bộ qua đường và chuyển làn. Thời điểm ra mắt cùng giá bán XT5 PHEV 2027 tại Trung Quốc hiện chưa được công bố.

Hyundai Ioniq V chuẩn bị nhận đặt trước tại Trung Quốc

Hyundai Ioniq V sẽ chính thức mở đặt trước tại Trung Quốc vào ngày 21/8 trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Thành Đô 2026.

Mẫu xe điện được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc, từng xuất hiện lần đầu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 và mang kiểu dáng fastback với phần nắp ca-pô kéo dài liền mạch với kính chắn gió.

Ioniq V có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm và trọng lượng từ 1.707-1.808 kg. Khoang cabin được trang bị màn hình kép 27 inch cùng màn hình HUD, trong khi hệ thống hỗ trợ lái tự động do Momenta phát triển.

Về hệ truyền động, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng kiến trúc điện áp cao 800V, pin LFP CATL 53,5 kWh và mô-tơ điện 140 kW, tương đương 188 mã lực. Tầm hoạt động đạt 520-540 km theo chuẩn CLTC.

Bản cao cấp dùng pin LFP 66,8 kWh và mô-tơ 168 kW, tương đương 225 mã lực, cho phạm vi 620-650 km. Hyundai dự kiến bổ sung tùy chọn EREV trong thời gian tới.