Lý do đặc biệt khiến Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 16/8, ông Trump cho biết ông “không hài lòng” khi Washington đồng ý tham gia các cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc, dự kiến bắt đầu vào 17/8.

“Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Hợp chúng quốc Hoa Kỳ chi trả (như thường lệ!), mà còn gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch”, ông viết, đồng thời mô tả Triều Tiên là quốc gia “không gây đe dọa và tôn trọng” trong thời gian ông làm tổng thống.

Ông Trump cho rằng đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận và vì vậy ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “cắt giảm đáng kể” quy mô của chúng.

Cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield kéo dài 11 ngày, dự kiến diễn ra đến ngày 27/8. Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc và 5.000 binh sĩ Mỹ được cho là sẽ tham gia.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng cạnh chiếc tivi đang phát bản tin về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cũng chỉ trích Seoul vì từ chối tham gia chiến dịch của Washington nhằm vào Iran. “Gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và họ trả lời: ‘Không, cảm ơn!‘”, ông viết.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump từng tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên sau nhiều năm căng thẳng. Ông đã gặp ông Kim Jong-un ba lần và cắt giảm số cuộc tập trận chung với Seoul. Năm 2019, ông trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên, trong cuộc gặp với ông Kim tại Khu phi quân sự.

Tuy nhiên, quan hệ sau đó lại xấu đi khi tiến trình ngoại giao đình trệ. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ mở rộng hợp tác quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời tăng cường các cuộc tập trận chung và triển khai vũ khí chiến lược trong khu vực.

Triều Tiên từ lâu coi các cuộc tập trận này là những cuộc diễn tập tấn công và đã đáp lại bằng cách mở rộng kho vũ khí hạt nhân, cho rằng đây là điều cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công của Mỹ.

Hôm 14/8, trước thềm cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield mới nhất, Bình Nhưỡng lên án các cuộc tập trận là “cấp độ đe dọa mới” và tuyên bố sẽ đáp trả bằng “cấp độ răn đe mới”.

Nga cũng ủng hộ những quan ngại về an ninh của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tháng trước cho biết Moskva không còn ủng hộ những lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, lập luận rằng hoạt động quân sự ngày càng mở rộng do Mỹ dẫn đầu đã khiến Triều Tiên không còn thấy lựa chọn nào khác ngoài vũ khí hạt nhân để bảo vệ chủ quyền của mình.