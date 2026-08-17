Công nghệ 17/8: Công ty Mỹ đầu tư 3 tỷ USD mở rộng nghiên cứu chip

(VTC News) -

Công ty Mỹ đầu tư 3 tỷ USD mở rộng nghiên cứu chip

Công ty Lam Research (Mỹ), một trong những nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn, vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 3 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng mạng lưới phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu.

Mục tiêu của dự án là tăng năng lực thử nghiệm thêm hơn 50%, rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm trong bối cảnh chip ngày càng phức tạp, đòi hỏi vật liệu mới, kiến trúc mới và quy trình sản xuất tinh vi hơn.

Cận cảnh cấu trúc vi mạch. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Hệ thống phòng thí nghiệm của Lam hiện thực hiện hơn một triệu thí nghiệm mỗi năm, hoạt động liên tục 24/7 nhờ chia sẻ dữ liệu và chuyên môn giữa các cơ sở ở Mỹ, châu Á và châu Âu. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu từ vài tuần xuống chỉ vài ngày.

Theo CEO Tim Archer của hãng, tốc độ đổi mới trong kỷ nguyên AI là “không ngừng nghỉ” và việc tăng tốc R&D trở thành lợi thế quyết định. Ông nhấn mạnh khoản đầu tư này nhằm giữ cho Lam đi trước nhu cầu của khách hàng, đồng thời thúc đẩy thế hệ đột phá mới trong công nghệ bán dẫn.

Các đối tác như Micron Technology đánh giá cao kế hoạch này, cho rằng nó sẽ hỗ trợ phát triển bộ nhớ, lưu trữ và các công nghệ đóng gói tiên tiến. Các nhà phân tích cũng nhận định việc rút ngắn chu kỳ nghiên cứu sẽ giúp chipmakers nhanh chóng đưa công nghệ mới vào sản xuất hàng loạt.

Trung Quốc lập kỷ lục với pin mặt trời perovskite

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Nam Kinh cùng các kỹ sư từ công ty Renshine đã chứng minh rằng pin mặt trời perovskite có thể hoạt động ngoài trời và vượt hiệu suất silicon truyền thống.

Họ lắp đặt hệ thống perovskite 1 MW và hệ thống silicon TOPCon 3.5 MW tại cùng một nhà máy điện mặt trời. Trong ba tháng theo dõi, perovskite tạo ra nhiều điện hơn silicon, với mức chênh lệch tăng từ 3.42% vào tháng 3 lên 5.81% vào tháng 5.

Hình minh họa các mô đun perovskite được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. (Ảnh: Renshine)

Các tấm pin kích thước 0.72 m² đạt công suất ổn định 158.4 watt, tương ứng hiệu suất 22%, cao nhất từng được chứng nhận cho phần cứng perovskite ở quy mô mét.

Thay vì dùng muối amoni dễ hỏng, nhóm nghiên cứu đã phát triển công thức dung môi mới giúp tạo lớp bảo vệ tự nhiên trên bề mặt tinh thể. Sau đó, họ phủ thêm muối hữu cơ chì-carboxylate, giúp chống ẩm và che kín các khe hở nguyên tử.

Trong thử nghiệm khắc nghiệt với nhiệt độ 85°C và độ ẩm 85% suốt 1.300 giờ, pin perovskite mới chỉ mất 2% công suất, trong khi loại phủ amoni mất tới 39%. Ngoài ra, chúng còn chịu được 300 chu kỳ nhiệt từ -40°C đến 85°C mà không suy giảm hiệu suất.

Uber và Pony AI đưa robotaxi đến châu Âu

Uber hợp tác với Pony AI (Trung Quốc) để triển khai hơn 2.000 xe taxi tự lái tại nhiều thành phố châu Âu. Dịch vụ sẽ bắt đầu ở Zagreb, Croatia, trước khi mở rộng sang bốn thành phố khác.

Người dùng có thể đặt xe trực tiếp qua ứng dụng Uber, giống như cách đặt taxi truyền thống. Pony AI cung cấp công nghệ lái tự động cấp độ 4 cùng kinh nghiệm vận hành robotaxi tại Trung Quốc, trong khi Uber đảm nhận nền tảng đặt xe, thanh toán và dịch vụ khách hàng.

Xe tự lái không còn là điều mới lạ ở Trung Quốc và có thể sớm xuất hiện ở châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

CEO Pony AI, James Peng, cho biết mục tiêu là xây dựng hoạt động thương mại bền vững ở quy mô lớn. Uber cũng nhấn mạnh đây là bước chuyển từ thử nghiệm sang triển khai thực tế lặp lại ở nhiều thành phố.

Trong khi các hãng xe châu Âu như Mercedes-Benz, BMW và Volkswagen vẫn thận trọng với xe tự lái, Trung Quốc đã trở thành quốc gia tiên phong nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ.