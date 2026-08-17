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Xuất bản ngày 17/08/2026 07:08 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 07:08 AM

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường ngày 17/8/2026.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ta, vàng 24K) chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ một lượng rất nhỏ (0,01%) tạp chất. Vàng 9999 đặc trưng bởi sắc vàng kim đậm, bề mặt sáng bóng không bị oxy hóa, xỉn màu hay ăn mòn theo thời gian.

Vì sở hữu hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo, dễ bị móp méo hoặc trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Đặc điểm này khiến vàng 24K không phù hợp để làm các loại trang sức đính đá hay chế tác tinh xảo. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng nhẫn tròn trơn và vàng miếng.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

cập nhật lúc 7h sáng nay (17/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 14,1 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán duy trì ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,03 - 14,39 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,75 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 17/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.030.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.030.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.750.000

14.250.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.030.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.030.000

14.390.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.736.000

14.236.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.516.000

14.136.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.488.000

14.108.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.433.000

13.053.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.698.000

10.688.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.700.000

9.690.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.273.000

9.263.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.703.000

8.693.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.346.000

8.336.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.938.000

5.928.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.354.000

5.344.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.755.000

4.745.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 17/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.030.000

14.390.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.050.000

14.35.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.050.000

14.450.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.070.000

14.470.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.070.000

14.470.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.870.000

14.370.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.100.000

14.400.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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