Trọng tài FIFA: Xóa thẻ đỏ cho đội tuyển Việt Nam là quyết định đúng

(VTC News) -

Phút 62 trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik bị trọng tài Rustam Lutfullin rút thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống băng ra ngoài vòng cấm truy cản Mohamadou Sumareh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình, trọng tài chính hủy bỏ quyết định.

Trọng tài xem kỹ khoảnh khắc Nguyễn Văn Vĩ thực hiện cú xoạc đưa bóng ra biên trước khi cầu thủ Malaysia ngã xuống để đưa ra quyết định. Việc trận đấu bắt đầu lại bằng quả đá phạt lên của đội tuyển Việt Nam chứ không phải Malaysia ném biên hoặc đá phạt cho thấy Sumareh bị bắt lỗi ăn vạ. Ở tình huống này, ông Lutfullin xác định thủ môn của đội tuyển Việt Nam không phạm lỗi.

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Tuy nhiên, kể cả nếu Lê Giang Patrik va chạm thực sự với Sumareh và phạm lỗi ở tình huống này, trọng tài vẫn có căn cứ để hủy bỏ tấm thẻ đỏ. Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, một trọng tài cấp FIFA tại V.League khẳng định kể cả trong trường hợp Lê Giang Patrik phạm lỗi, tình huống này cũng không đủ yếu tố để thủ môn đội tuyển Việt Nam phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

“Quyết định của trọng tài ở pha bóng này liên quan đến lỗi DOSGO (thuật ngữ trong luật bóng đá, tiếng Anh là Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity), hành vi ngăn chặn một cơ hội rõ rệt của đối phương. Ở đây, trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik của đội tuyển Việt Nam có thể đến từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, ông ấy cho rằng Sumareh vượt qua được Lê Giang sẽ sở hữu cơ hội ghi bàn rất rõ rệt. Thứ hai, Lê Giang Patrik bị cho là có pha phạm lỗi mang tính chất nghiêm trọng. Khi chưa xem lại tình huống, nhận định ban đầu là chỉ có một trong hai lỗi trên mới cấu thành nên thẻ đỏ trực tiếp”, vị trọng tài người Việt Nam nhận định.

Trọng tài Rustam Lutfullin điều hành trận đấu.

Ông cho rằng việc VAR can thiệp để ông Rustam Lutfullin xóa thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik là quyết định đương nhiên xảy ra. Những góc quay chậm cho thấy Nguyễn Văn Vĩ chủ động tranh chấp và chạm bóng, trong khi Lê Giang Patrik cũng không có hành động triệt hạ đối phương, thậm chí không phạm lỗi.

Ngay cả trong trường hợp xác định thủ môn đội tuyển Việt Nam phạm lỗi, tình huống cũng chưa đáp ứng đầy đủ các yếu tố để cấu thành hành vi ngăn chặn một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Vị trọng tài trên giải thích: “VAR có lý do để can thiệp. Cầu thủ Văn Vĩ của Việt Nam hoàn toàn chủ động chơi bóng khi đã vào trúng bóng. Lê Giang Patrik có phạm lỗi đi nữa cũng không thể là lỗi DOSGO. Cầu thủ Malaysia thiếu yếu tố kiểm soát bóng, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cầu thủ phòng ngự phía trước khung thành kể cả khi thủ môn băng ra.

Có bốn yếu tố dẫn đến lỗi DOSGO. Một là hướng bóng vào cầu môn, hai là số lượng cầu thủ phòng ngự, ba là khả năng kiểm soát bóng và bốn là khoảng cách với khung thành. Pha bóng này chưa đáp ứng đủ 4 yếu tố để cấu thành thẻ đỏ trực tiếp. Trường hợp lỗi đặc biệt nghiêm trọng chắc chắn là không phải, vì Lê Giang Patrik rõ ràng không triệt hạ và không vào trúng chân đối phương”.