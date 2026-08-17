Vay học phí HD SAISON tiếp sức học tập bằng tài chính chính thống

(VTC News) -

Gói vay học phí HD SAISON mang đến thêm lựa chọn tài chính chính thống cho nhu cầu giáo dục.

Giáo dục luôn là một trong những khoản đầu tư dài hạn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, học phí thường cần được thu xếp theo những mốc thời gian cụ thể, cùng lúc với nhiều khoản chuẩn bị cho năm học mới. Ngay cả khi đã có kế hoạch từ trước, nhu cầu bổ sung nguồn tài chính vẫn có thể phát sinh.

Khi học phí cần được thu xếp trong một khoảng thời gian ngắn, nguồn tài chính với điều kiện, chi phí và quy trình rõ ràng có thể giúp phụ huynh chủ động hơn, đồng thời duy trì sự cân đối cho những khoản chi thiết yếu khác của gia đình.

Tài chính chính thống cho nhu cầu học phí

Gần hai thập kỷ hoạt động trên thị trường tài chính tiêu dùng cùng nền tảng công nghệ và sự am hiểu thị trường đã giúp HD SAISON phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thiết thực trong đời sống. Trong đó, “Giảng đường khởi nguồn tương lai” thể hiện định hướng lâu dài của Công ty trong việc đưa nguồn tài chính chính thống đến gần hơn với nhu cầu giáo dục.

Gói vay học phí của chương trình dành cho phụ huynh có con chuẩn bị nhập học năm nhất hoặc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Với khoản học phí cần chuẩn bị theo từng học kỳ, gói vay có hạn mức lên đến 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, lãi suất từ 0,68%/tháng.

Hồ sơ vay tập trung vào giấy tờ của phụ huynh cùng chứng từ xác nhận việc nhập học hoặc đang theo học của sinh viên, với quy trình được thiết kế theo hướng đơn giản, thuận tiện.

Với khoản vay dành trực tiếp cho mục đích học phí, giá trị không dừng ở việc bổ sung nguồn tài chính đúng thời điểm. Các lựa chọn về hạn mức và kỳ hạn giúp gia đình có thêm phương án sắp xếp nguồn tài chính cho năm học, thay vì phải tập trung toàn bộ khoản chi vào một thời điểm.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

HD SAISON đưa giải pháp tài chính số đến gần hơn với sinh viên.

Bên cạnh giải pháp tài chính cho học phí, “Giảng đường khởi nguồn tương lai” còn hiện diện tại các trường đại học thông qua hoạt động trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị và cải thiện điều kiện học tập. Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ sinh viên ở những thời điểm quan trọng, đồng thời hướng đến những giá trị lâu dài cho quá trình học tập và phát triển.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho giáo dục, nền tảng công nghệ, dữ liệu và định hướng Tài chính số tổng hợp giúp HD SAISON đưa các giải pháp tài chính chính thống đến gần hơn với người dân, ngày càng thuận tiện và phù hợp với những nhu cầu thực tế trong đời sống.

“Giảng đường khởi nguồn tương lai” cũng là cách HD SAISON kết nối những nhu cầu tài chính thiết thực của mỗi gia đình với những giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Đưa nguồn tài chính chính thống đến đúng nhu cầu, đúng thời điểm không chỉ góp phần tạo thêm điều kiện cho hành trình học tập của mỗi sinh viên, mà còn vun đắp nguồn nhân lực cho sự phát triển dài hạn của nền kinh tế và xã hội.

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