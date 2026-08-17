Máy bay điện lớn nhất thế giới bay thử thành công

(VTC News) -

Heart Aerospace, nhà sản xuất hàng không vũ trụ chuyên phát triển máy bay khu vực lai điện, thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của X1.

Được giới thiệu là máy bay chạy hoàn toàn bằng pin lớn nhất thế giới, X1 có sải cánh 32,3 m, trọng lượng cất cánh hơn 11.340 kg và hệ thống động lực điện công suất trên 1 MW.

Máy bay điện X1 trong chuyến bay thử ngày 12/8 tại Mỹ. (Ảnh: IOplus)

Máy bay đạt độ cao 335 m trong chuyến bay kéo dài 27 phút, cất cánh tại Sân bay Quốc tế Plattsburgh (bang New York, Mỹ), hôm 12/8.

Theo Heart Aerospace, chuyến bay nhằm kiểm chứng khả năng ứng dụng hệ thống động lực điện trên máy bay kích thước lớn, thay vì chỉ giới hạn ở những phi cơ điện cỡ nhỏ.

Đáng chú ý, đại diện công ty cho biết lượng điện X1 sử dụng trong toàn bộ chuyến bay chỉ có giá khoảng 5 USD (hơn 130.000 đồng). Con số cho thấy tiềm năng giảm chi phí năng lượng của máy bay điện so với máy bay sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, X1 không phải mẫu máy bay được phát triển để chở khách thương mại. Đây là nền tảng thử nghiệm công nghệ cho ES-30, mẫu máy bay hybrid 30 chỗ mà Heart Aerospace dự kiến đưa vào khai thác năm 2031.

Heart Aerospace sử dụng X1 để thử nghiệm toàn bộ quá trình thiết kế, chế tạo và vận hành một máy bay điện kích thước lớn. Những kinh nghiệm thu được sẽ được áp dụng cho ES-30.

Khác X1 chạy hoàn toàn bằng pin, ES-30 sử dụng hệ thống hybrid, kết hợp động cơ điện với nguồn năng lượng bổ sung nhằm khắc phục hạn chế về tầm bay của pin hiện nay.

Theo thiết kế, ES-30 có thể chở 30 hành khách và bay khoảng 200 km hoàn toàn bằng điện. Khi sử dụng hệ thống hybrid, tầm bay có thể mở rộng đáng kể. Máy bay sử dụng bốn động cơ điện và cần khoảng 30 phút để sạc pin.

Heart Aerospace hướng ES-30 tới các đường bay khu vực, đặc biệt là kết nối giữa những thành phố và sân bay nhỏ. Đây là nhóm đường bay mà máy bay điện có nhiều tiềm năng ứng dụng do quãng đường ngắn và nhu cầu năng lượng thấp hơn so với các chuyến bay đường dài.

Công ty cho rằng chi phí vận hành ES-30 có thể thấp hơn hơn 40% so với máy bay khu vực truyền thống, nhờ sử dụng điện và hệ thống động lực có cấu tạo đơn giản hơn, giúp giảm nhu cầu bảo dưỡng.

Khi vận hành hoàn toàn bằng điện, máy bay cũng không phát thải CO2 trực tiếp và tạo ít tiếng ồn hơn.

Một số hãng hàng không lớn đã thể hiện sự quan tâm tới dự án. United Airlines, Air Canada và JSX nằm trong số những hãng có cam kết liên quan đến ES-30. Theo Heart Aerospace, tổng giá trị các cam kết đạt khoảng 9,4 tỷ USD.

Heart Aerospace được thành lập tại Thụy Điển nhưng chuyển trụ sở tới Los Angeles ( Mỹ) vào năm 2025 để tiếp cận nguồn vốn và thị trường lớn hơn. Công ty hiện tập trung nguồn lực cho quá trình phát triển ES-30.

Sau chuyến bay của X1, cột mốc tiếp theo dự kiến diễn ra năm 2028, khi phiên bản tiền sản xuất của ES-30 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Công ty đặt mục tiêu hoàn tất chứng nhận và đưa máy bay vào khai thác thương mại năm 2031.

Máy bay điện được xem là một trong những hướng giúp ngành hàng không giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, mật độ năng lượng của pin hiện thấp hơn nhiều so với nhiên liệu hàng không, khiến trọng lượng và tầm bay trở thành những trở ngại lớn.

Vì vậy, những mẫu máy bay điện đầu tiên được kỳ vọng chủ yếu phục vụ các tuyến ngắn. Giải pháp hybrid như ES-30 cho phép sử dụng động cơ điện trên một phần hành trình nhưng vẫn duy trì nguồn năng lượng dự phòng để tăng tầm hoạt động.