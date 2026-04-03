Phát triển hạ tầng gắn với dự án bất động sản là xu hướng chung

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, nếu chỉ đặt mục tiêu phát triển hạ tầng để đẩy giá nhà đất tăng cao thì đó là hướng đi sai lầm mà chúng ta đã từng phải trả giá đắt ở nhiều khu vực trong quá khứ. Việc giá đất bị đẩy lên quá cao một cách bất hợp lý sẽ trở thành rào cản, kìm hãm năng lực phát triển của chính các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Ông Đính cho rằng, xu hướng "all-in-one" (tất cả trong một) - nơi các dự án cung cấp đầy đủ dịch vụ, tiện ích khép kín đang là xu thế mới của thế giới. Đây là hướng đi tạo ra chất lượng sống thực, tạo giá trị kinh tế bền vững và là cách hiệu quả nhất để đón đầu xu hướng đầu tư toàn cầu đang đổ về Việt Nam.

Tọa đàm "Thị trường bất động sản 2026 - Định vị tài sản chiến lược giữa biến động" do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Đồng quan điểm với ông Đính, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở - CBRE Việt Nam chia sẻ, năm 2026 sẽ là năm sàng lọc "cực mạnh" khi các nghị định và luật mới được áp dụng đồng bộ.

Việc này giúp loại bỏ triệt để mọi giá trị ảo và nhường chỗ cho những tài sản có tính bền vững cao. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư buộc phải thay đổi chiến lược, chú trọng đa dạng hóa nguồn vốn và đặc biệt là xác lập các nguồn vốn xanh để thích ứng với tiêu chuẩn mới của thị trường.

Bên cạnh đó, yếu tố minh bạch khi mỗi m² đất sẽ được định danh bằng hệ thống giống như "căn cước công dân" riêng biệt, đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý của thị trường. Cơ chế này giúp kiểm soát chính xác 100% quyền sở hữu, triệt tiêu hoàn toàn tình trạng đứng tên hộ và giúp người mua - người bán minh bạch hóa hoàn toàn về mặt bằng giá cũng như giao dịch.

“Việc xóa bỏ kịch bản "hai giá" sẽ trở thành hiện thực khi bảng giá đất sát với thực tế hơn, kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) toàn quốc công khai quy hoạch trực tuyến và các phương thức thanh toán số”, ông Kiệt nói.

Theo ông Kiệt, sự kết hợp giữa môi giới chuẩn mực và quản lý thuế nghiêm ngặt cũng sẽ giúp sàng lọc triệt để đội ngũ môi giới tự phát, đưa thị trường bất động sản Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển chuyên nghiệp và bền vững.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị Dự án Nhà ở - CBRE Việt Nam. (Ảnh: Đại Việt)

Để thành công trong chu kỳ mới, ông Kiệt khuyến nghị, các doanh nghiệp cần thực hiện chiến lược tái cấu trúc mô hình nguồn vốn tài chính để giảm thiểu sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đồng thời quyết liệt số hóa và chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị. Sản phẩm phải được chuyển dịch tập trung vào nhóm giá trị thực, đảm bảo tính thanh khoản ổn định hơn để duy trì dòng tiền bền vững trong giai đoạn lãi suất có nhiều biến động.

Riêng với các nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia này khuyến nghị, cần thay đổi tư duy, tập trung nhiều hơn vào khả năng khai thác thực tế và tầm nhìn dài hạn của tài sản. Việc nâng cao năng lực thẩm định số, sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ kết hợp với thẩm định thực tế hiện trường là yêu cầu bắt buộc để quản trị rủi ro tài chính hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia của CBRE nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là giai đoạn đào thải khắc nghiệt đối với những sản phẩm thiếu nền tảng vững chắc, nhường lại dư địa phát triển cho các dự án có tiềm năng thực sự. Do đó, việc nhận diện chính xác giá trị thực của tài sản chính là chìa khóa để nhà đầu tư và doanh nghiệp trụ vững trong cuộc tái cấu trúc toàn diện này.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng đánh giá, thị trường bất động sản đang rơi vào tình thế cực kỳ thách thức bởi áp lực kép: Xu thế lãi suất cho vay tăng rõ rệt và áp lực từ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong khi dư địa chính sách tiền tệ đang thu hẹp dần.

Trước tình hình này, ông đề xuất Việt Nam cần tái định vị hệ thống huy động vốn, dịch chuyển từ việc dựa dẫm quá mức vào tín dụng ngân hàng sang sử dụng thị trường vốn làm trụ cột để khai mở nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Thiên nhấn mạnh, năm 2026 phải là năm vươn mình bằng cách đổi mới tư duy và rộng mở các không gian phát triển mới vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống. Để vượt qua khó khăn, ông đưa ra các định hướng hành động quyết liệt cho năm nay như sau:

Thứ nhất, điều tiết dòng vốn, không ưu tiên vốn đại trà cho bất động sản; hướng dòng tiền vào các thị trường sản xuất, kinh doanh khác. Thứ hai, cần giải quyết các tồn đọng, tập trung xử lý dứt điểm các dự án đang bị đình trệ để khơi thông nguồn lực.

Thứ ba, chú trọng các khu vực tiềm năng và phương thức triển khai mới và phân khúc nhà ở xã hội. Thứ tư, đối với chính sách tài khóa, đề xuất chi tiêu ngân sách nghịch chu kỳ để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua giai đoạn thắt chặt tiền tệ.