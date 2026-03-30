Gỡ nút thắt phát triển nhà ở ‘bình dân’ tại TP.HCM

Mới đây, Dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM thông báo mở bán 750 căn hộ và tiếp nhận hồ sơ. Ngay lập tức đã có 12.000 người đăng ký. Điều này cho thấy, sức hút không hề nhỏ của phân khúc nhà ở bình dân, với nhu cầu rất lớn.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện một doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM thừa nhận, doanh nghiệp này đang thực hiện nhiều dự án căn hộ tại thành phố với mức giá từ 50 - 150 triệu đồng/m². Tuy nhiên, căn hộ trong tầm giá 50 triệu đồng/m² bán đắt như tôm tươi, trong khi đó, những căn hộ giá cả trăm triệu đồng/m² lại có thanh khoản rất chậm.

Dự án căn hộ giá 50 triệu đồng/m² được doanh nghiệp này triển khai ở khu vực Bình Dương cũ. Trong khi đó, tại khu vực TP.HCM cũ, doanh nghiệp lại triển khai dự án căn hộ giá cả trăm triệu đồng/m².

Nhà ở vừa túi tiền đang rất khan hiếm tại khu vực TP.HCM cũ. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV, khu vực Bình Dương đang được xem là “thủ phủ” của nhà ở giá vừa túi tiền. Tuy nhiên, nhu cầu phân khúc này không chỉ tập trung tại đây mà trải rộng khắp TP.HCM. Người dân ở các khu vực như Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè… cũng rất cần những căn hộ có mức giá phù hợp.

Hiện nay, phân khúc căn hộ có giá khoảng 40 triệu đồng/m² gần như đã “biến mất” tại khu vực TP.HCM cũ. Những căn hộ 2 phòng ngủ với mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng cũng không còn xuất hiện trên thị trường, trong khi đây lại là tầm giá phù hợp và được người thu nhập trung bình, thu nhập thấp mong đợi.

Đối với nhà ở xã hội, trong 3 tháng đầu năm, TP.HCM chỉ có 1 dự án đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tính chung, toàn thành phố hiện có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công, với khoảng 9.700 căn hộ. Trong khi đó, mục tiêu giai đoạn 2026–2030 là phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội. Nếu không được triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu này sẽ khó đạt được.

Tháo gỡ khó khăn bằng nhiều phương án

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, việc phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền đang rất cần thiết. Những căn hộ 1-2 phòng ngủ có giá từ 2 - 5 tỷ đồng tại TP.HCM luôn được săn tìm. Thế nhưng, đến năm 2025, TP.HCM hầu như không còn loại nhà ở vừa túi tiền, mà chỉ còn nhà ở cao cấp.

“Chỉ sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu thì TP.HCM mới được bổ sung thêm nguồn cung nhà ở vừa túi tiền", ông Châu nói.

Thống kê của HoREA, trong năm 2025, TP.HCM chỉ có 26 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn với gần 17.000 căn nhà, bao gồm hơn 11.000 căn hộ và gần 6.000 nhà ở riêng lẻ. Điều này cho thấy, nguồn cung nhà ở thương mại vẫn còn quá ít và chỉ bằng 39% so với năm 2017.

Chính vì thiếu nguồn cung nhà ở thương mại, đặc biệt là thiếu nguồn cung nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội nên giá nhà tại TP.HCM vẫn neo ở mức cao. Giá căn hộ tại TP.HCM vẫn đang ở mức trên dưới 100 triệu đồng/m², vượt quá khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị.

Các dự án nhà ở vừa túi tiền luôn được người dân săn tìm. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Theo ông Châu, TP.HCM có một số doanh nghiệp đã tham gia xây dựng nhà ở vừa túi tiền từ năm 2008 với việc đóng góp khoảng 6.000 căn hộ cho thị trường. Tuy nhiên, Luật Nhà ở 2005, 2014, 2023 có nhiều mặt hạn chế, chưa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tham gia phát triển nhà ở "bình dân".

Chính vì những bất cập này, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, xem xét bổ sung vào Luật Nhà ở 2023 khi sửa đổi Luật nhà ở 2023 để lấp đầy "khoảng trống" chính sách về phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp.

Ông Châu chia sẻ, tính đến tháng 2/2026, TP.HCM đã thông qua tổng cộng 182 khu đất với tổng diện tích gần 14,2 triệu/m² để giúp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tăng nguồn cung nhà ở. Thành phố sẽ tập trung tái cấu trúc tình trạng lệch pha cơ cấu sản phẩm của phân khúc cao cấp và nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền.

Chủ tịch HoREA đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản hưởng ứng, tham gia thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội để thực hiện mục tiêu hoàn thành 199.400 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030. Trước hết là tham gia đấu giá 8 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026.

Hiệp hội cũng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án nhà ở thương mại vừa túi tiền, phù hợp với thu nhập trung bình, thu nhập thấp tại đô thị. Đặc biệt là những người dưới 45 tuổi, người mới mua nhà lần đầu.

HoREA cũng đề nghị các doanh nghiệp tích cực tham gia các dự án cải tạo, xây dựng lại 474 khu nhà chung cư cũ trên địa bàn TP.HCM. Tái định cư cho các hộ dân thật thỏa đáng, góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề nghị các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia các dự án di dời, tái định cư nhà dân sống trên kênh rạch.

Mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP.HCM, đại diện chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM cũng kiến nghị nhiều vấn đề như: chi phí bồi thường đất tính theo khung giá Nhà nước thấp hơn nhiều so với thực tế, khó tiếp cận vốn tín dụng, lãi suất cao, thủ tục cấp phép xây dựng kéo dài, chi phí vật liệu xây dựng và đầu vào tăng cao…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trước áp lực lớn mục tiêu hoàn thành hơn 28.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và mục tiêu dài hạn đến 2030, Bộ Xây dựng yêu cầu TP.HCM phải chuyển mạnh từ "chủ trương” sang hành động cụ thể. Thành phố cần đẩy nhanh phê duyệt, cấp phép và khởi công dự án ngay trong các tháng tới, đồng thời coi nhà ở xã hội là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án nhà ở "bình dân" cho tương lai Mới đây, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Phú Cường để triển khai 7 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM, dự kiến cung cấp khoảng 30.000 căn hộ cho người thu nhập thấp. Vào ngày 6/3, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đã ký kết với Công ty CP Phát triển Dịch vụ LNT 7979 triển khai chương trình xây dựng 30.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Theo kế hoạch, các bên sẽ triển khai hai dự án khu đô thị sinh thái dành cho công nhân tại khu vực Châu Đức và Xuân Sơn, với tổng diện tích khoảng 17,5ha, tổng mức đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng, dự kiến phục vụ khoảng 42.000 người lao động. Trước đó, vào tháng 1/2026, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng ký hợp tác cùng Tập đoàn Hoa Sen với mục tiêu phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Theo đó dự án Hoa Sen An Hạ tại xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) có quy mô 1.785 căn hộ, gồm 7 block chung cư cao 18 tầng, dự kiến phục vụ hơn 4.400 người lao động và theo kế hoạch sẽ khởi công vào ngày 30/4. Dự án Hoa Sen Tân Thành tại phường Tân Thành, với diện tích khoảng 12,6ha, quy mô khoảng 12.000 người, cũng đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai trong thời gian tới.