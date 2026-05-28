3 tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công trên biển Đen

Theo thông báo của Cơ quan vận tải biển Tribeca, tàu chở dầu James II treo cờ Palau, không chở hàng, cách khu vực Turkeli ở biển Đen khoảng 80 km về phía bắc khi xảy ra vụ tấn công.

Trong khi hai tàu chở dầu còn lại là tàu Altura và Velora, treo cờ Sierra Leone, đều không chở hàng được cho bị tấn công ở khu vực gần đó khi đang thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu giữa các tàu.

Các tàu cứu hộ ven biển được điều đến hiện trường để hỗ trợ và tất cả thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu đều trong tình trạng tốt.

Tàu chở dầu di chuyển trên biển Đen.

Moskva và Kiev thường xuyên tấn công cảng và tàu chở dầu của nhau kể từ hơn 4 năm trước. Cả hai nước đều chưa ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới được báo cáo.

Ở Trung Đông, Quân đội Iran cũng bắn cảnh cáo 4 con tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz và chúng buộc phải quay đầu ngay sau đó. “4 con tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư mà không phối hợp với lực lượng an ninh chịu trách nhiệm quản lý eo biển", hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran thông tin thêm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn phát súng cảnh cáo vào "tàu chở dầu của Mỹ", buộc tàu phải quay đầu. Để đáp trả, quân đội Mỹ bắn vào một khu vực hoang vắng gần Bandar Abbas.

Đài Phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng tường thuật vụ việc xảy ra vào khoảng 0h35 sáng 28/5 (giờ địa phương), song không cung cấp thông tin chi tiết về 4 con tàu.

"Những tàu này đã được cảnh báo, nhưng lại phớt lờ. Sau khi họ phớt lờ cảnh báo, lực lượng Iran bắn về phía họ, buộc các tàu quay đầu", IRIB thông tin thêm.

Hiện Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) vẫn chưa nhận được thông báo về sự cố liên quan đến việc tàu thuyền bị bắn.