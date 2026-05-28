Vì sao fanpage Phòng chống ma túy Công an TP.HCM gây sốt mạng xã hội?

Chiều 28/5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, đã lý giải nguyên nhân fanpage của đơn vị thời gian gần đây thu hút đông đảo người dân theo dõi và tương tác.

Hiện fanpage Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM thu hút khoảng 851.000 người theo dõi cùng lượng lớn tương tác mỗi bài đăng.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, kết quả này xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM trong việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) chia sẻ tại buổi họp báo.

Việc đổi mới cũng gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất” của Công an TP.HCM gồm: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Theo đó, lực lượng công an được yêu cầu phải thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân; đồng thời truyền tải thông tin tới người dân bằng những cách thức dễ tiếp cận, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Từ định hướng này, Phòng PC04 chủ động lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền là những người có chuyên môn vững, tư duy đổi mới, am hiểu mạng xã hội và có năng khiếu truyền thông để trực tiếp xây dựng nội dung, quản trị và phát triển fanpage.

Theo lãnh đạo Phòng PC04, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp fanpage vừa đảm bảo tính chính xác, chuẩn mực của thông tin nghiệp vụ, vừa tạo được sự gần gũi, sinh động và hấp dẫn đối với người dân.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, thay đổi lớn nhất của fanpage không nằm ở nội dung cốt lõi mà ở cách truyền tải thông tin. Đơn vị vẫn tập trung tuyên truyền về phòng, chống ma túy, các chiến công, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, nhưng thay vì truyền tải theo hướng thông báo một chiều, fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác với người dân và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Theo đại diện Phòng PC04, điều tạo nên sức hút của fanpage không phải sự mới lạ về hình thức mà chính là sự chân thực, kịp thời và tinh thần cầu thị, gần dân trong cách truyền tải thông tin.

Các bài đăng trên fanpage của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM luôn thu hút nhiều tương tác sau thời gian ngắn đăng tải.

Lãnh đạo Phòng PC04 cũng cho rằng việc fanpage nhận được lượng lớn bình luận, chia sẻ là tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác phòng, chống ma túy.

Tuy nhiên, khi lượng người theo dõi và tương tác tăng cao, trách nhiệm của đơn vị cũng lớn hơn bởi mỗi thông tin đăng tải đều phải đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định và có giá trị định hướng xã hội.

Mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là tạo ra những con số tương tác cao, mà hướng tới xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy; qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy và đưa người dân đến gần hơn với lực lượng công an.

Qua quá trình vận hành fanpage, Phòng PC04 nhận thấy nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu trước đây, các nội dung tuyên truyền pháp luật thường bị xem là khô khan, khó tiếp cận thì nay nhiều người đã chủ động theo dõi, bình luận, chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, nhiều người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho lực lượng công an. Nhiều phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng sử dụng các nội dung từ fanpage để tuyên truyền, giáo dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Theo lãnh đạo Phòng PC04, điều này cho thấy công tác truyền thông đã góp phần lan tỏa nhận thức đúng đắn rằng phòng, chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn xã hội.