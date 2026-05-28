TP.HCM chưa ghi nhận phản ánh, khiếu nại nào về xăng E10

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 28/5.

Cơ sở khẳng định được đại diện Chi cục đưa ra là qua công tác khảo sát thường xuyên trên thị trường và theo dõi thực tế kể từ khi các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL đưa sản phẩm ra kiểm nghiệm từ tháng 8/2025, hệ thống chưa hề ghi nhận bất kỳ phản ánh hay khiếu nại nào của người dân về sự cố kỹ thuật, hay tổn hại đối với máy móc, phương tiện.

Xăng E10 sẽ bán đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 1/6.

Cũng theo đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm ngặt đã được Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng các đơn vị chuyên ngành hàng đầu thực hiện, như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải thực hiện.

Các kết quả thực tiễn đều chứng minh mức độ tương thích cao của xăng E10 trên các dòng động cơ đang lưu thông tại Việt Nam, tương tự như lộ trình chuyển đổi sang xăng E5 trước đây.

"Tại đầu mối tiêu thụ lớn như TP.HCM, công tác giám sát mặt hàng này được phân định rất rõ ràng, nhằm giữ vững ổn định thị trường.

Trong đó, Sở Công Thương TP.HCM chủ trì việc cấp phép, quản lý cung cầu, giá cả và bảo đảm tiến độ lộ trình sử dụng. Sở Khoa học và Công nghệ liên tục kiểm tra các chỉ số đo lường, chất lượng, giúp người dân yên tâm sử dụng xăng E10 mà không phải lo ngại", đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trước đợt chuyển đổi quy mô lớn, toàn bộ hành lang pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho xăng E10 đã được ban hành đồng bộ.

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6 tới đây, xăng E10 sẽ được bán toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Hiện, nhiều doanh nghiệp đầu mối lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Trong đó, từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PV OIL trên toàn quốc đã kinh doanh xăng E10. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng sẽ chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Xăng E10 được định nghĩa là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng ethanol từ 8% đến 10% theo thể tích.

Trên thế giới, hỗn hợp xăng phối trộn từ 8% đến 10% ethanol (nếu 10% được gọi là E10) cũng đã được chứng minh tính an toàn và đưa vào sử dụng phổ biến nhiều năm qua tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đối với đa số phương tiện giao thông thông dụng.