Bắt giam 2 kẻ nghiện game gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Trung Nghĩa (SN 1993, trú phường Hòa Khánh), Nguyễn Anh Hùng (SN 1996, trú phường Thanh Khê) để điều tra về các hành vi “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 18h ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an phường Liên Chiểu về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại M.K. trên địa bàn phường.

2 đối tượng bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Theo trình báo của chị P.T.Đ. (SN 1993, trú phường Liên Chiểu) - chủ cửa hàng M.K., khoảng 17h30 cùng ngày, 2 nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng. Một đối tượng vào giả vờ hỏi mua điện thoại Samsung M51, tên còn lại ngồi trên xe chờ bên ngoài. Lợi dụng lúc chị P.T.Đ. mất cảnh giác, đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ công tác phối hợp công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, truy xét nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác định Dương Trung Nghĩa và Nguyễn Anh Hùng là hai đối tượng gây án. Trong đó, Nghĩa là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Hùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định.

Ngày 25/5, Tổ công tác phát hiện nơi lẩn trốn của hai đối tượng và nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, cả hai quanh co, chống đối, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự đã buộc các đối tượng phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, chơi game nên Nghĩa và Hùng rủ nhau đi cướp giật, trộm cắp tài sản. Khoảng 16h ngày 23/5, Hùng lái xe mô tô chở Nghĩa chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê để tìm sơ hở của người dân nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Khi đến cửa hàng điện thoại M.K., phát hiện chỉ có một mình chị P.T.Đ. trông coi cửa hàng nên cả hai dừng xe và thực hiện hành vi cướp giật. Sau khi chiếm đoạt điện thoại Samsung M51, các đối tượng đem bán được 1.350.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ thêm 3 vụ trộm cắp tài sản do hai đối tượng thực hiện. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Honda Airblade, 1 xe mô tô Honda Wave, 1 điện thoại iPhone 13, 1 điện thoại Samsung M51 cùng nhiều giấy tờ, tang vật liên quan khác.