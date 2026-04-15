Du thuyền cỡ lớn chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới

Nhà đóng tàu Meyer Werft (Đức) công bố dự án Vision, du thuyền cỡ lớn chạy hoàn toàn bằng điện được cho là đầu tiên trên thế giới. Theo bản thiết kế, con tàu dài khoảng 275 m, trọng tải toàn phần khoảng 82.000 tấn và chở được 1.856 hành khách.

Hệ thống năng lượng của tàu sẽ do Corvus Energy (Na Uy) cung cấp. Meyer Werft cho biết du thuyền điện dựa trên các công nghệ hàng hải đã được sử dụng rộng rãi và có thể giúp giảm tới 95% lượng khí thải.

Nếu được đặt hàng trong năm nay, con tàu đầu tiên có thể đi vào hoạt động từ năm 2031.

Đồ họa thiết kế du thuyền cỡ lớn chạy điện Vision của Meyer Werft. (Ảnh: Meyer Werft)

Vision được thiết kế cho các hành trình du thuyền phổ biến tại châu Âu, với khả năng sạc tại các trạm cấp điện công suất lớn ở cảng. Dự báo đến năm 2030, châu Âu có khoảng 100 cảng đáp ứng hạ tầng sạc phù hợp.

Ngoài ra, con tàu có thể được phát triển theo dạng hybrid, bổ sung máy phát điện nhỏ để phục vụ các tuyến đường dài hơn, bao gồm hành trình xuyên Đại Tây Dương. Hiện Meyer Werft chưa công bố dung lượng pin và phạm vi hoạt động cụ thể.

"Với du thuyền chạy điện, chúng tôi mang đến một sản phẩm cạnh tranh dựa trên các công nghệ hiện có nhưng sạch hơn", Johannes Bade, người đứng đầu dự án phát triển Vision, cho biết. "Điều này mở ra những cơ hội hoàn toàn mới để khách hàng vận hành bền vững và có lợi nhuận trong dài hạn".

Ngành du thuyền hiện chịu áp lực ngày càng lớn trong việc giảm phát thải carbon. Các tàu lớn truyền thống thường sử dụng dầu nặng hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), tạo ra lượng khí thải đáng kể cả khi hoạt động trên biển lẫn khi neo đậu tại cảng. Trong khi đó, tàu chạy hoàn toàn bằng pin có thể loại bỏ khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành.

Vision nổi bật nhờ kích cỡ lớn, vượt trội so với nhiều du thuyền không phát thải khác đang được phát triển.

Chẳng hạn, dự án Sea Zero của Hurtigruten (Na Uy) phát triển tàu nhỏ hơn, sức chứa khoảng 500 hành khách, kết hợp pin với cánh buồm rotor và tấm pin mặt trời, dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2030.

Meyer Werft, có trụ sở tại Papenburg (Đức), là một trong những nhà đóng tàu du lịch hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm của công ty được xem là yếu tố củng cố khả năng triển khai công nghệ bền vững trên du thuyền cỡ lớn.

Nếu được hiện thực hóa, dự án Vision có thể thúc đẩy đầu tư hạ tầng cảng và ảnh hưởng đến xu hướng đặt hàng tàu thuyền trong tương lai.