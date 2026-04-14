Công nghệ vạch kẻ đường phát sáng giúp tăng an toàn khi trời mưa bão

(VTC News) -

Trong điều kiện bình thường, các vạch trắng trên mặt đường có thể dễ dàng quan sát. Tuy nhiên, khi trời mưa to, chúng trở nên mờ và khó nhìn.

“Đây là vấn đề chúng tôi thường xuyên nghe phản ánh”, Maarten Tobias, nhà sáng lập kiêm CEO Luxene (Hà Lan), cho biết. Công ty mới khởi nghiệp này hướng đến việc thay đổi bề mặt đường bằng cách khiến các vạch kẻ phát sáng nhờ công nghệ sợi quang, thay vì lắp thêm đèn đường hay tích hợp hệ thống chiếu sáng vào mặt đường.

Vạch kẻ đường phát sáng trên đoạn thử nghiệm ở thành phố Helmond, Hà Lan. (Ảnh: IOplus)

Theo ông Tobias, giải pháp của Luxene giúp vạch kẻ đường vẫn hiển thị rõ ngay cả khi trời mưa, mà không cần đặt thiết bị điện tử trong lớp nhựa đường. Đây là điểm khác biệt quan trọng, bởi các nỗ lực trước đây sử dụng đèn LED gắn trực tiếp vào mặt đường thường thất bại do rung động và độ ẩm khiến thiết bị nhanh hỏng.

Công nghệ của Luxene sử dụng nguồn laser đặt bên ngoài mặt đường, sau đó truyền ánh sáng qua cáp sợi quang đến các vạch kẻ. Hệ thống này được đặt dưới một lớp phủ trong suốt, cho phép ánh sáng chiếu từ dưới lên đúng vị trí của vạch trắng.

Nhờ không có linh kiện điện tử trong nhựa đường, độ bền của hệ thống được cải thiện đáng kể. Sợi cáp quang vốn có khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt và đã được sử dụng rộng rãi trong hạ tầng.

Các vạch phát sáng được chia thành nhiều đoạn, mở ra khả năng điều khiển linh hoạt trong tương lai. Chẳng hạn, vạch đường có thể đổi màu đỏ khi xảy ra tai nạn hoặc ánh sáng di chuyển theo tốc độ phương tiện. Tobias cho biết công nghệ này có thể phát triển thành một dạng “mặt đường thông minh” với nhiều chức năng bổ sung.

Hiện tại, Luxene đã triển khai đoạn thử nghiệm dài khoảng 50 m ở thành phố Helmond, phía đông nam Hà Lan. Dù chưa phải sản phẩm hoàn chỉnh, dự án giúp nhóm nghiên cứu đánh giá hiệu quả thực tế và điều chỉnh các yếu tố như độ sáng, màu sắc sao cho phù hợp với người lái xe.

Công nghệ này không chỉ hỗ trợ người điều khiển phương tiện mà còn có ý nghĩa với xe tự lái, vốn phụ thuộc vào camera để nhận diện vạch kẻ đường. Khi tầm nhìn bị hạn chế, các hệ thống này cũng gặp khó khăn tương tự con người.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất của Luxene hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở thị trường. Theo Tobias, lĩnh vực hạ tầng giao thông có xu hướng bảo thủ, với quy trình đấu thầu kéo dài, khiến việc đưa giải pháp mới vào thực tế mất nhiều thời gian.

Startup này đã huy động được một số khoản đầu tư và đang đàm phán với chính quyền địa phương để triển khai dự án thử nghiệm quy mô hơn, dài trên 1 km, dự kiến bắt đầu vào mùa hè năm nay. Đây được xem là bước quan trọng để chứng minh tính khả thi của công nghệ.

Luxene kỳ vọng sẽ hoàn thiện sản phẩm thương mại đầu tiên vào cuối năm, đồng thời tăng quy mô nhân sự từ 5 lên khoảng 10 người.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu mở rộng công nghệ ra hàng nghìn km đường tại Hà Lan và các quốc gia khác, đặc biệt ở những khu vực thiếu hệ thống chiếu sáng hoặc khó lắp đặt đèn đường.