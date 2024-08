(VTC News) -

Du lịch sinh thái là gì?

Đây là một loại hình du lịch có sự tương tác, kết hợp giữa thiên nhiên và con người. Loại hình du lịch này không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển bền vững thiên nhiên hoang sơ.

Du lịch sinh thái là loại hình traveling được nhiều du khách yêu thích và lựa chọn.

Khu du lịch sinh thái nhằm mục đích giúp tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và đẩy mạnh công tác bảo tồn. Đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và trải nghiệm những hoạt động thú vị như săn bướm, leo núi hay dạo chơi trên biển. Chắc chắn những giây phút tại đây sẽ mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ, thư giãn, xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Tuy nhiên, để phát triển khu du lịch sinh thái hiệu quả cần có sự liên kết và hợp tác giữa các bên liên quan. Bên cạnh đó, việc xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao cũng cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng, địa phương. Ngoài ra, việc tìm kiếm nguồn lực đầu tư và các giải pháp bảo trì cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố quan trọng để khu du lịch sinh thái phát triển bền vững.

Khu du lịch sinh thái là khu vực sở hữu nhiều ưu thế về tài nguyên du lịch. Nơi đây thường được nhà nước quy hoạch – đầu tư và phát triển thông qua thiên nhiên cũng như gắn liền với bản sắc văn hóa của người địa phương. Vùng du lịch sinh thái thường gắn liền với các cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Đặc điểm nổi bật của khu du lịch sinh thái

Đây là một loại hình du lịch đặc biệt cho phép du khách tương tác với thiên nhiên và cộng đồng địa phương. Điểm đặc trưng của du lịch sinh thái bao gồm:

- Trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn: Đến đây du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, kết hợp với việc khám phá các hệ sinh thái đa dạng, phong phú của văn hóa bản địa.

- Hoạt động giải trí: Đến khu du lịch sinh thái du khách có thể tham gia vào các trò chơi dân gian, giải trí như: Tắm suối, leo núi, trekking,… Tất cả những hoạt động này mang đến cho du khách trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên thú vị.

- Bảo tồn hệ sinh thái: Du lịch sinh thái không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị cho con người mà còn có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái. Những cơ sở du lịch sinh thái được quản lý và điều hành nghiêm túc, bền vững để tồn tại lâu dài.

Du lịch sinh thái phù hợp với hoạt động giải trí và nghỉ dưỡng.

- Hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương: Khu du lịch sinh thái được xem như phần con của du lịch cộng đồng giúp người dân tại đây có thể phát triển kinh tế thông qua việc bán hàng, sản xuất. Ngoài ra, loại hình du lịch này còn mang lại nguồn thu nhập và công lao cho các hoạt động của cộng đồng địa phương.

Tính chất đặc trưng của khu du lịch sinh thái

- Tính đa thành phần: Tính chất này được biểu hiện thông qua sự đa dạng về thành phần khách du lịch, người phục vụ, cộng đồng địa phương, các tổ chức tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái.

- Tính đa ngành: Khu du lịch sinh thái có tính chất đa ngành khi thông qua việc khai thác các đối tượng để phục vụ cho mục đích du lịch.

- Tính đa mục tiêu: Đặc trưng này biểu hiện thông qua những lợi ích của khu du lịch về bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan lịch sử và văn hóa. Điều này nhằm nâng cao chất lượng du khách tham quan và tham gia vào các hoạt động trong tour du lịch. Đồng thời mở rộng sự giao lưu văn hóa, kinh tế, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thành viên.

- Tính liên vùng: Tính chất này thể hiện các tuyến du lịch khác nhau với một quần thể gồm các điểm du lịch của một khu vực, một quốc gia hay giữa các quốc gia.

- Tính mùa vụ: Khu du lịch sinh thái diễn ra sôi động nhất vào mùa vụ nào trong năm? Tính chất này thể hiện rõ ở loại hình du lịch biển, thể thao theo mùa hoặc du lịch cuối tuần,…

- Tính chi phí: Mục đích của các loại hình du lịch sinh thái là để tận hưởng sản phẩm chứ không phải để kiếm tiền.

Tổng hợp các loại hình du lịch sinh thái nổi tiếng nhất hiện nay

Các loại hình du lịch được phân chia dựa trên nhiều đặc điểm về mục đích, vị trí địa lý, trong đó có 6 loại hình du lịch phổ biến như:

- Du lịch sinh thái cộng đồng

Du lịch sinh thái cộng đồng sở hữu những nét rất riêng, mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm khác biệt và độc đáo. Loại hình du lịch này có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong chuỗi cung cấp dịch vụ, quản lý và nhận lại những lợi ích.

Khám phá khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng đầy hữu tình.

Hiện nay, khu du lịch sinh thái cộng đồng thường đón những nhóm bạn đến vui chơi, giải trí, xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi.

- Du lịch sinh thái Eco-lodging

Khu du lịch sinh thái Eco-lodging là đại diện cho một thế hệ lưu trú mới mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Một Eco-lodging phải bao gồm đủ 4 yếu tố cơ bản: Gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, du lịch bền vững, văn hóa.

Loại hình du lịch này phải tách biệt với khu dân cư thành thị, sở hữu nhiều ưu điểm cao về địa thế, không gian thoáng mát được bao bọc bởi môi trường thiên nhiên. Bên cạnh đó, khu du lịch Eco-lodging sử dụng tối thiểu 90% cư dân bản địa trong quá trình dịch vụ, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho cư dân.

- Sinh thái nông nghiệp

Khu du lịch sinh thái nông nghiệp được hình thành do tác động của con người vào hệ sinh thái tự nhiên, thông qua quá trình lao động nhằm tăng năng suất của nền nông nghiệp. Hệ sinh thái nông nghiệp gồm nhiều hệ phụ khác như: Hệ đồng ruộng, đồng cỏ chăn nuôi, rừng nhiệt đới,…

Hệ sinh thái nông nghiệp mang đến nguồn năng lượng mới mẻ trong quá trình khám phá. Để duy trì hệ sinh thái này theo hướng có lợi thì con người cần phải thường xuyên để ý, chăm chút, bổ sung nguồn năng lượng để tăng thêm tính ổn định.

- Sinh thái chuyến đi

Khu du lịch sinh thái chuyến đi bao gồm các chuyến du ngoạn, khám phá những địa điểm mới lạ, độc đáo. Các chuyến đi có thể bao gồm đi bè, bơi lội, leo núi, thám hiểm hang động, chèo thuyền, đi bộ đường dài,…

Hiện nay, các khu du lịch sinh thái ngày càng phát triển, góp phần không nhỏ vào nền kinh tế của Việt Nam.

Những chuyến đi này có mục đích nâng cao nhận thức về một khu vực cụ thể và các mối đe dọa liên quan đến môi trường thiên nhiên. Hệ sinh thái chuyến đi này có thể hoặc không được cung cấp hỗ trợ tiền để phát triển. Những chuyến đi khám phá thường có thể dành cho gia đình hoặc nhóm bạn.

Mẫu áo đồng phục gia đình có thể gồm: Áo thun có cổ, áo thun cổ tròn,… được may với chất liệu thun cao cấp, co giãn 4 chiều giúp người mặc luôn trong trạng thái thoải mái. Bên cạnh đó, áo cũng được thiết kế với màu sắc độc đáo, hình in sắc nét mang đến vẻ đẹp thu hút, nét đẹp riêng cho cả nhà.