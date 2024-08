Du lịch Nha Trang sôi động trở lại, bất động sản nghỉ dưỡng có cơ hội bứt tốc

(VTC News) -

Bất động sản nghỉ dưỡng bứt phá

Dịp lễ 30/4 - 1/5, cao tốc Vĩnh Hảo - Cam Lâm thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM - Nha Trang chỉ còn hơn 4 tiếng. Sau dịp này, Khánh Hòa bứt phá trở thành 1 trong 7 tỉnh thành thu hút du lịch nhất nước ta trong dịp lễ với doanh thu 1.306 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa mới đây cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh xếp thứ 2 cả nước, GDP ước tăng 12,7% so với cùng kỳ. Ngành du lịch đóng góp lớn vào thành tích này khi đón gần 5,2 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,4 triệu lượt khách, tăng gần 3,2 lần so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 2,8 triệu lượt khách tăng 40%.

Libera Nha Trang dẫn sóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo thống kê, công suất phòng trung bình tại Nha Trang liên tục chạm mốc từ 70% - 90%, vào các dịp cao điểm thường xuyên cháy phòng. Con số này cho thấy, thành phố biển đang từng bước khẳng định vị thế top đầu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Sự bứt phá của du lịch được kỳ vọng tạo đà cho bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang bước vào thời kỳ mới, đón những vận hội mới. Khi lượng khách du lịch càng tăng cao, đặc biệt là sự tham gia của du khách quốc tế tất yếu gia tăng nhu cầu lưu trú chất lượng đáp ứng các yêu cầu khắt khe. Đây cũng là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư tham gia vào các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang có dòng tiền tốt đón đầu tiềm năng sinh lời không giới hạn.

Cơ hội đầu tư tiềm năng

Được phát triển trở thành trung tâm mới của Nha Trang, quần thể đô thị biển 44ha Libera Nha Trang đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ghi nhận thực tế, chỉ khoảng 1 tháng ra mắt, gần 2.000 căn hộ biển đã tìm được chủ nhân, trở thành hiện tượng mới trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Căn hộ biển Libera Nha Trang bàn giao hoàn thiện nội thất như khách sạn 5 sao, đáp ứng vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê.

Theo các chuyên gia, có 3 lý do khiến Libera Nha Trang tạo sức hút mạnh mẽ đến nhà đầu tư.

Thứ nhất, Libera Nha Trang là dự án duy nhất tại Nha Trang sở hữu 2km đường bờ biển với 3 bãi tắm riêng tư ngay nội đô thành phố biển.

Thứ hai, dòng sản phẩm sở hữu phân khúc giá chỉ từ 1,29 tỷ đồng với loạt chính sách hấp dẫn, bàn giao hoàn thiện nội thất như khách sạn 5 sao, mở ra cơ hội dễ dàng sở hữu dành cho bất cứ ai yêu biển, yêu Nha Trang.

Thứ ba, đây là mô hình bất động sản phù hợp trong bối cảnh chung khi nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại thị trường sau thời gian trầm lắng. Bởi sự ra mắt của dòng sản phẩm này đúng thời điểm “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”: cao tốc TP.HCM - Nha Trang thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển còn hơn 4 tiếng. Nha Trang trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn trong nước và quốc tế. Khánh Hòa sẵn sàng hành trình lên thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030.

Libera Nha Trang là dự án duy nhất tại nội đô TP Nha Trang sở hữu 3 bãi tắm riêng.

Quần thể đô thị biển này với hệ tiện ích độc đáo đã đi vào hoạt động, trở thành điểm mới tại TP Nha Trang như: nhà hát Đó với show diễn Rối mơ - “Top 1 must see in Nha Trang” do TripAdvisor bình chọn; công viên san hô Vạn San Đảo hơn 2 ha với những dịch vụ lặn ngắm san hô, trải nghiệm trồng san hô độc đáo; hệ thống nhà hàng đẳng cấp quốc tế; bán đảo tỷ phú Gran Meliá Nha Trang được vận hành bởi Gran Meliá Hotels & Resorts - thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn “quốc bảo Tây Ban Nha” Meliá Hotels International với gần 70 năm lịch sử phát triển.