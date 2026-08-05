Bộ GD&ĐT nêu lý do 328 thí sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn tốt nghiệp

(VTC News) -

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Đồng thời tổ chức thi lại tất cả các môn (ngày 14 và 15/8) được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu thi cùng kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thông tin được công bố tại họp báo sáng 5/8 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì, với sự tham dự của đại diện Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD&ĐT, cho biết sau khi phân tích kết quả thi tại 34 tỉnh, thành phố, kết hợp kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cơ quan chức năng xác định sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, trung thực của kết quả thi. Bước đầu phát hiện ‘có sự móc nối giữa một số phụ huynh và giáo viên’ nhằm tác động đến kết quả thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, việc tổ chức thi lại tất cả các môn được quyết định sau khi phân tích dữ liệu cho thấy “không chỉ môn Toán mà điểm thi các môn tại điểm thi này đều cao hơn mặt bằng của các trường THPT chuyên trên cả nước”.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT phát biểu tại họp báo.

Cũng tại họp báo, theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, làm ảnh hưởng đến yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của kỳ thi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi.

“Đây cũng là căn cứ để các cơ quan chức năng quyết định hủy kết quả thi và tổ chức thi lại đối với toàn bộ 328 thí sinh của điểm thi này”, đại diện Bộ Công an cho hay.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng thông tin tại họp báo sáng 5/8.

Đại diện Bộ Công an cho biết thêm, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng người liên quan lớn, đặc biệt vụ án liên quan đến 328 thí sinh, phần lớn nhận thức pháp luật còn hạn chế.

Trước đó, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố ngày 1/7 cho thấy, điểm thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có nhiều dấu hiệu bất thường khi hơn 290 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có hơn 140 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Quá trình điều tra sau đó xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi, chỉ đạo tạo điều kiện cho một số thí sinh trong quá trình làm bài. Giáo viên Nguyễn Hà Duy sau đó vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.