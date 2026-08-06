Khoảnh khắc đạn pháo của Israel bay nhanh như 'tên lửa' về phía Lebanon

(VTC News) -

Video ghi lại khoảnh khắc Israel nã pháo vào khu vực Al-Hanniye ở quận Tyre, miền nam Lebanon. (Video: X)

Bộ Y tế Lebanon ghi nhận một người đàn ông thiệt mạng và 12 người khác bị thương ở Tibnin khi quả đạn pháo của Israel bắn trúng mái nhà phòng cầu nguyện tại nghĩa trang. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng ném bom khu vực Al-Mansouri và sau đó tấn công đô thị Burj el-Shamali ở ngoại ô Tyre. IDF ban hành lệnh di dời đầu tiên trong khoảng 2 tháng.

IDF xác nhận nối lại cuộc tấn công để đáp trả “sự vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah, nhưng không nêu rõ chi tiết. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin 2 binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ nổ bên trong tòa nhà gài bẫy bom ở thị trấn Majdal Zoun của Lebanon.

Liên hợp quốc nhìn nhận sự leo thang căng thẳng diễn ra khi hơn 820.000 người Lebanon phải di tản do cuộc không kích và lệnh sơ tán bắt đầu trở về nhà.

Trong khi đó, Times of Israel và Al-Monitor đưa tin vòng đàm phán thứ 7 giữa Israel và Lebanon bị cắt ngắn theo yêu cầu của Israel. Truyền thông Israel đưa tin Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cáo buộc phái đoàn Lebanon liên tục tung tin giả cho báo chí. Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào 6/8.

Lực lượng Phòng vệ Israel kiểm soát một phần miền nam Lebanon như một phần của vùng an ninh, nhằm ngăn chặn Hezbollah bắn tên lửa và súng cối qua biên giới.

Theo thỏa thuận ngừng bắn ngày 3/6, Israel đồng ý rút quân dần dần và chuyển giao quyền kiểm soát “vùng thí điểm”cho quân đội Lebanon với điều kiện Hezbollah không còn được phép tiến hành cuộc tấn công từ khu vực này. Hezbollah lập tức bác bỏ thỏa thuận, yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và từ chối giải giáp vũ khí.