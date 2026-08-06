Nguồn gốc vật nhọn khiến loạt ô tô thủng lốp trên cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk

(VTC News) -

Liên quan vụ nhiều ô tô bị thủng lốp khi đi trên các tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong (qua địa phận Đắk Lắk, Gia Lai) sáng 6/8, cơ quan chức năng ban đầu đã xác định được nguồn gốc của vật sắc nhọn xuất hiện trên mặt đường cao tốc.

Theo ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, những vậy sắt nhọn đó nghi vấn rơi từ một xe đầu kéo chở phế liệu đi từ Quảng Ngãi vào phía Nam.

Chiếc xe chở phế liệu được cho làm rơi vãi vật sắc nhọn trên cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh.

Theo ông Vũ, lượng vật sắc nhọn rơi vãi nhiều nhất trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Riêng đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý đã huy động lực lượng thu gom từ sáng sớm để đảm bảo an toàn giao thông.

Công nhân nhặt vật sắc nhọn trên cao tốc Vân Phong - Chí Thạnh.

“Cục CSGT đã vào cuộc và phát hiện phương tiện tại khu vực hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua Khánh Hòa). Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin về chủ phương tiện”, ông Vũ thông tin thêm.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 6/8, nhiều tài xế phản ánh ô tô bị thủng lốp sau khi cán phải vật sắt sắc nhọn trên các tuyến cao tốc này.

Anh Nguyễn Chí Đạt (trú phường Đông Hòa) cho biết, khi điều khiển ô tô trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, xe bất ngờ bị thủng lốp. Kiểm tra, anh phát hiện một mảnh sắt nhọn cắm vào lốp nên buộc phải rời cao tốc xuống Quốc lộ 29 để vá.

Vật sắc nhọn được nhặt trên cao tốc này.

Trong khi đó, anh Đoàn Duy Thoại (trú Gia Lai) cho biết, khoảng 2h cùng ngày, anh lái xe vào Nha Trang giải quyết công việc. Khi đến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua phường Sông Cầu, ô tô cũng bị thủng lốp, phải dừng ở làn khẩn cấp để chờ cứu hộ.

Hàng loạt xe dừng ở làn khẩn cấp để chờ cứu hộ.

Ghi nhận trong sáng 6/8, tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, nhiều ô tô phải dừng khẩn cấp để thay hoặc vá lốp sau khi cán phải các vật sắc nhọn trên mặt đường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.