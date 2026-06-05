Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc tái diễn mưa lớn sau đợt nắng nóng gay gắt

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều tối và đêm nay 5/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, ngày 6/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Ngày 7/6, nắng nóng mở rộng phạm vi ở Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết 10 ngày, miền Bắc hứng mưa lớn sau đợt nắng gắt. (Ảnh minh hoạ)

Trong hai ngày này, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm.

Nhận định thời tiết từ đêm 7/6 đến ngày 15/6, cơ quan khí tượng cho hay, từ 8/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ. Khoảng 8-9/6, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn duy trì trong ngày 8/6. Từ 9/6 cường độ nắng nóng dịu dần. Chiều tối 8-10/6, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng 12-13/6, Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ.

Ngày 8-9/6, Trung Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng 10/6, nắng nóng dịu dần ở khu vực này.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 6/6, Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội mưa nắng đan xen, nhiệt độ cao nhất 36°C.

Cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội từ 7-15/6. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày 7/6, nắng nóng duy trì ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất 36°C, nhiệt độ thấp nhất 27°C. Sang ngày 8/6, Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất 32°C, thấp nhất 26°C, trời có mây, không mưa.

Ngày 9/6, mưa lớn tái diễn ở khu vực này, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, dao động 24-31°C. Ngày 10/6, Hà Nội tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 32°C, thấp nhất duy trì mức 24°C.

Ngày 11/6, khu vực này xu hướng tăng nhiệt, cao nhất 33°C, thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 24°C, trời có mây, không mưa. Mặc dù chưa đạt tới mức nắng nóng nhưng ngưỡng nhiệt cũng khiến thời tiết Hà Nội oi bức.

Trong hai ngày 12-13/6, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, cao nhất 35-36°C, thấp nhất 25-26°C.

Đợt nắng nóng này cũng không kéo dài nhiều ngày. Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (14-15/6), Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 32°C, thấp nhất 25°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.