Dự báo Tây Nguyên và Nam Bộ sắp xảy ra đợt mưa lớn

(VTC News) -

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ và khả năng xảy ra mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ

Cơ quan khí tượng dự báo, từ chiều tối 11/9 đến sáng sớm 12/9, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 12/9, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng sắp xảy ra đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/9, khu Việt Bắc của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 13/9, Tây Nguyên và Nam Bộ nguy cơ xảy ra một đợt mưa lớn.

Tin lũ trên các sông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nước sông Hồng tại Hà Nội đã ngừng dâng, dự báo sẽ giảm dần trong tối và đêm 11/9.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức BĐ3; tại Phú Thọ sẽ xuống nhưng vẫn ở trên mức BĐ1.

Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức BĐ3. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3. Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ3. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức BĐ3.

Lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở trên mức BĐ2 và dưới BĐ3.

Trong 12- 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức BĐ2; tại Phú Thọ xuống dưới mức BĐ1. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống dưới mức BĐ3. Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3.

Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3. Lũ trên sông Lục Nam biến đổi chậm ở mức BĐ3. Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức BĐ3. Lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức BĐ3 và trên BĐ3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.