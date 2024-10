Đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam Bộ kéo dài đến khi nào?

(VTC News) -

Chiều 14/10, trả lời Báo điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày tới thời tiết Nam Bộ phổ biến có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

"Những đợt mưa lớn khả năng còn diễn ra từ đây đến cuối tuần. Sau đó, tiếp tục xuất hiện những đợt mưa khác tới vào cuối tháng 10. Dự báo cuối tháng 10 nhiều khả năng xuất hiện cơn bão trên biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết đất liền.

Dù liên tục xuất hiện cơn mưa lớn, tuy nhiên thời tiết không có bất thường. Vì tháng 10 hàng năm vẫn đang là cao điểm mùa mưa, có ngày mưa to, kèm dông, sét, gió giật", ông Quyết cho biết thêm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo xu hướng mưa lớn trên diện rộng ở TP.HCM và Nam Bộ còn kéo dài đến cuối tháng 10.

Lý giải về việc TP.HCM và khu vực khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to những ngày qua, ông Quyết cho hay: "Nguyên nhân xảy ra mưa lớn trên diện rộng là do rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 5-8 độ vĩ Bắc tồn tại lên đến mực 1.500m. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ. Nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục chi phối gây mưa cục bộ".

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết trong 10 ngày tới (từ ngày 14 - 24/10) áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 18 - 19/10 được tăng cường trở lại phía Bắc nước ta. Rãnh áp thấp xích đạo khoảng ngày 18 - 19/10 có xu hướng hoạt động tốt trở lại, nâng trục chậm lên phía Bắc và có vị trí khoảng 7-10 độ vĩ Bắc. Nhiễu động gió đông trên cao gây mưa lớn ở khu vực Nam Bộ.

Tại TP.HCM, tổng lượng mưa dự kiến đo được (từ ngày 14 - ngày 24/10) tại các quận, huyện từ 100mm - 130mm. Cụ thể, tại Quận 1, Quận 4, 3, 10, quận Phú Nhuận, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè là 100mm; tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Quận 12 và quận Bình Tân có lượng mưa đo được từ 120 - 130mm.