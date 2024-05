Đóng bỉm suốt 32 năm vì bệnh khó nói

(VTC News) -

Người bệnh nữ (59 tuổi, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vào Bệnh viện E trong tình trạng rỉ nước tiểu liên tục, phải đóng bỉm suốt 32 năm.

Thông qua kết quả khám lâm sàng và các thử nghiệm, tham khảo cần thiết, siêu âm ổ bụng, các bác sĩ xác định người bệnh bị rò rỉ quang âm đạo với đường rỉ thành sau bàng quang kích thước khoảng 1cm, cách tăng cường quản lý bên khoảng 2cm.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhận thấy đây là ca bệnh nguy cấp, cần nhanh chóng lên phương án điều trị ngay, do tình trạng rỉ tiểu quá lâu rất dễ gây nhiễm trùng nhiễm trùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh.

Các bác sĩ đánh giá vết rò lớn, nước tiểu rò liên tục trong thời gian dài khiến chức năng co bóp của bàng quang giảm. Bàng quang co nhỏ, thành dày, bị xơ cứng do viêm kéo dài, khả năng liền vết thương thấp. Ngoài ra, người bệnh từng mổ nhiều lần dẫn đến tình trạng xơ dính. Do đó các bác sĩ quyết định phẫu thuật khâu đóng kín lỗ rò bàng quang trước, tiếp theo sẽ khâu lỗ rò âm đạo cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Rò bàng quang là một trong những biến chứng sau mổ đẻ, cắt tử cung, mổ các bệnh vùng tiểu khung hoặc sau chuyển dạ kéo dài. Hiện tượng này thường gặp sau sinh một vài ngày, biểu hiện là rò nước tiểu hoặc phân qua đường âm đạo.

Bác sĩ khuyến cáo, tuy là bệnh khó nói nhưng khi có những dấu hiệu bất thường về hệ tiết niệu, người bệnh không nên giấu, cần sớm đi khám để được điều trị kịp thời, hiệu quả, tránh ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống.