Dọn kho, nhiều mẫu ô tô giảm giá hàng trăm triệu đồng

Để tránh tồn đọng, ế ẩm và dọn kho cho bản nâng cấp hay thế hệ hoàn toàn mới sắp gia nhập thị trường, các nhà sản xuất và đại lý tiếp tục tung chiêu khuyến mại, giảm giá hàng trăm triệu đồng để xả hàng cho những mẫu xe của thế hệ cũ.

Nhiều mẫu xe “cỏ” giảm giá sâu

Giảm sâu và giảm trong thời gian kéo dài nhất phải kể đến các dòng sản phẩm của Mitsubishi. Theo đó, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ dành cho toàn bộ các phiên bản trong danh mục sản phẩm của mình.

Cụ thể, các mẫu xe như Attrage, Xpander và Xpander Cross tiếp tục được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ, lắp đặt một số phụ kiện, nội thất như camera hành trình, gương gập điện, vỏ bọc vô lăng, thảm lót sàn... Như vậy, mức giảm giá dao động từ 50 - 100 triệu đồng tuỳ mẫu.

Trong khi đó, hai mẫu xe Triton và Pajero Sport cũng được các đại lý áp dụng chương trình khuyến mại cực khủng, với khoản hỗ trợ tài chính đặc biệt lên tới 135 triệu đồng cho xe bán tải và 220 triệu đồng cho SUV cỡ trung. Các mẫu xe được áp dụng ưu đãi đều là bản cũ được sản xuất năm 2022 nhằm xả kho, dọn hàng tồn.

Các dòng xe của Misubishi tiếp tục chương trình giảm giá để kích cầu tiêu dùng. (Ảnh minh hoạ: Mitsubishi Motors Việt Nam).

Cũng để dọn kho, Nissan Việt Nam tiếp tục giảm giá và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Kicks có năm sản xuất 2023 (VIN 2023) còn tồn đọng, với giá trị ưu đãi tương đương khoảng 130 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đại lý của Nissan còn áp dụng chính sách riêng như giảm giá, lắp đặt phụ kiện với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 240 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng các xe được ưu đãi "khủng" khá hạn chế

Với những chính sách ưu đãi này, giá bán Nissan Kicks 2023 hiện chỉ ở mức 618 triệu đồng (với bản V). Đây là mức giá rất hấp dẫn nếu so với các đối thủ trong phân khúc SUV/Crossover cỡ B như Hyundai Creta (599-699 triệu), KIA Seltos (599-799 triệu), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu),...

Xe sang cũng đua giảm giá

Trong khi nhiều dòng xe "cỏ" chạy nước rút với cuộc đua giảm giá để kích cầu bán hàng và cũng là để cạnh tranh với các dòng xe lắp ráp trong nước vì được ưu đãi giảm 50% phí trước bạ kể từ ngày 1/9/2024 - 30/11/2024 theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP, nhiều mẫu xe sang cũng tham gia vào cuộc đua và giảm giá khủng.

Tham gia vào cuộc đua giảm giá này phải kể đến Hyundai Santa Fe.

Theo đó, một số đại lý tại khu vực miền Bắc, phiên bản Hyundai Santa Fe tiêu chuẩn máy xăng đang được báo giá dưới 940 triệu đồng, bản Santa Fe tiêu chuẩn máy dầu giá 1,028 tỷ đồng, bản Santa Fe cao cấp máy xăng giá 1,1 tỷ đồng và 1,18 tỷ đồng cho bản Santa Fe cao cấp máy dầu.

Như vậy, so với giá niêm yết từ hãng, dòng xe Santa Fe mẫu cũ tại các đại lý phía Bắc đã rẻ hơn từ 40 - 60 triệu đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam tiếp tục tung chiếu giảm giá khủng. (Ảnh minh hoạ: Mercedes-Benz Việt Nam).

Cùng tham gia vào cuộc đua giảm giá, các đại lý Subaru Việt Nam cũng đang áp dụng mức giá ưu đãi lên tới 367 triệu đồng đối với mẫu xe Outback, đẩy giá bán của xe từ 2,099 tỷ đồng xuống còn 1,732 tỷ đồng. Lô xe được giảm giá mạnh thuộc phiên bản facelift mới nhất vừa ra mắt hồi tháng 4 vừa qua chứ không phải bản cũ.

Một dòng xe sang cũng giam giá mạnh khi tham gia vào cuộc đua của thị trường cuối năm là Mercedes-Benz Việt Nam. Theo đó, hãng này đã tung khuyến mại lớn trong bối cảnh thị trường ảm đạm, sức mua kém và các dòng xe lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50% lệ phí trước bạ kể từ ngày 1/9/2024 - 30/11/2024.

Từ nay đến hết tháng 9/2023, khách hàng đăng ký mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng sẽ được giảm 4,55% trên giá niêm yết của sản phẩm, tương đương khoảng 50% giá trị VAT.

Đáng chú ý, mẫu xe được giảm nhiều nhất là Mercedes-AMG G63 với số tiền lên đến 534,6 triệu đồng. Mức giảm này đủ để người tiêu dùng có thể mua một chiếc SUV như Kia Sonet hay Toyota Raize. Tại Việt Nam, Mercedes-AMG G63 được phân phối chính hãng với giá niêm yết 11,750 tỷ đồng.

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 đạt 28.920 xe, bao gồm xe 22.847 du lịch; 5.857 xe thương mại và 215 xe chuyên dụng.

Trong đó doanh số xe du lịch tăng 15%; xe thương mại giảm 9%, xe chuyên dụng tăng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 13.788 xe, tăng 6% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước.

“Tính chung trong 7 tháng qua, tổng doanh số bán hàng toàn thị trường tăng 1% so với 2023, trong đó xe du lịch tăng 1%; xe thương mại tăng 3% và xe chuyên dụng giảm 1% so với năm 2023. Điều đáng nói, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đã giảm 12% trong khi xe nhập khẩu tăng 19% so với cùng kì năm ngoái”, VAMA nhận định.

Theo đánh gia, thời điểm hiện tại là để các hãng xe tiếp tục tung ra thị trường những chính sách ưu đãi bán hàng như giảm giá, hỗ trợ lắp đặt phụ kiện, hỗ trợ bình nhiên liệu khi mua xe để tăng doanh số trên thị trường.

Điều đáng nói, đây cũng là lúc các hãng đưa ra những dòng sản phẩm mới để tăng sức mua của thị trường trong thời gian còn lại của năm 2024. Do vậy người tiêu dùng cần thận trọng cân nhắc, tính toán thời điểm xuống tiền và lựa chọn dòng xe cho phù hợp.