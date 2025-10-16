Vạn Xuân Group triển khai Happy One Mori chinh phục thị trường miền Bắc

(VTC News) -

Khởi đầu bằng sự kiện Lễ ra quân ngày 10/10 vừa qua, dự án “Căn hộ tầm chuyên gia” đang hòa nhập với vai trò mới hướng đến nhóm khách hàng Nam tiến và chiến lược đầu tư “xa bờ” tại siêu đô thị xứng tầm Đông Nam Á.

Sau hàng loạt dấu ấn tại thị trường phía Nam với chuỗi dự án mang “thương hiệu truyền cảm hứng”; gần đây nhất, với Happy One Central, chỉ sau 01 năm bàn giao dự án đã hoàn thiện 99% sổ hồng – một con số gần như hiếm thấy trên thị trường, lại trở thành tâm điểm khi đạt 100% chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 chỉ sau 04 tháng triển khai...

Vạn Xuân Group chính thức “Bắc tiến” - mang theo dòng sản phẩm chiến lược mới Happy One Mori được định vị là “Căn hộ tầm chuyên gia”, hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống, môi trường an cư văn minh và lợi thế đầu tư dài hạn.

Bước đi chiến lược, mở rộng hệ sinh thái Bắc - Nam

Theo khảo sát từ các kênh đầu tư cho thấy, nguồn cung căn hộ đạt chuẩn “chuyên gia” vẫn còn khan hiếm, phần lớn nằm ở các dự án cao cấp giá trên 5 - 7 tỷ đồng, chưa phù hợp với nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mô hình căn hộ chất lượng cao mà Vạn Xuân Group đã và đang áp dụng thành công tại dòng căn hộ Happy One đã hút nhiều nhà đầu tư miền Bắc bày tỏ sự quan tâm lớn và mong muốn có thêm sản phẩm phù hợp khẩu vị tài chính nhưng đảm bảo tỷ suất sinh lời ổn định.

Đại diện Vạn Xuân Group cho biết, thị trường miền Bắc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh, trong đó phân khúc căn hộ dành cho chuyên gia – kỹ sư – nhóm khách hàng tri thức đang Nam tiến tại các Khu công nghiệp trọng điểm lại là khoảng trống lớn chưa được khai thác đúng tiềm năng. Việc đưa dòng sản phẩm “Căn hộ tầm chuyên gia” ra Bắc không chỉ nhằm mở rộng quy mô thị trường, mà còn là thông điệp khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên bản đồ bất động sản Việt Nam.

Vạn Xuân Group chính thức ra quân gần 3.000 CVTV cho dự án Happy One Mori với 22 đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh từ cả 3 miền.

Để triển khai kế hoạch Bắc tiến, Vạn Xuân Group đã ký kết hợp tác chiến lược với loạt đơn vị tư vấn triển khai kinh doanh bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh vệ tinh từ tổng Đại lý Miền Bắc như: Liên minh Indochine - Đất Xanh Miền Bắc - Thăng Long Land và 06 đối tác phân phối chiến lược gồm MSH Group, Imperland, Redland, An Vượng Invest, BĐS Kinh Bắc, Nhà Ở Ngay Việt Nam…

Đồng thời, Vạn Xuân Group còn mở rộng làm việc với các tổ chức tài chính, đối tác đầu tư đang có tầm nhìn “đánh bắt xa bờ” tại thị trường miền Nam, cụ thể là khu vực “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương (cũ) - Nay là TP.HCM mở rộng.

Happy One Mori – cú “thử lửa” của Vạn Xuân Group ở miền Bắc

Để gia nhập vào cuộc đua, Happy One Mori được định vị không chỉ là dự án “mang từ Nam ra Bắc”, mà là sản phẩm được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của đa dạng khách hàng hiện nay – kỹ lưỡng hơn, lý tính hơn, chú trọng hiệu quả hơn.

Happy One Mori tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, nơi thu hút nguồn lao động chất lượng và sôi động Top đầu Việt Nam.

Khác với thị trường miền Nam, nơi yếu tố cảm xúc và xu hướng dẫn dắt hành vi mua hàng, khách hàng miền Bắc lại coi trọng tính đo lường, so sánh và minh chứng thực; Một dự án muốn thuyết phục “sân chơi” phải hội tụ đủ 3 yếu tố về pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, tiện ích chất lượng được định hình đúng chuẩn sống.

Chia sẻ về “gu” nhà đầu tư miền Bắc, bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc Indochine - cho rằng: “Nhà đầu tư miền Bắc luôn có góc nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt xu thế thị trường rất nhanh. Khi dòng tiền ‘Nam tiến’ ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng Happy One Mori - dự án sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM cùng mức giá hiếm có, chỉ từ 38,6 triệu/m2 sẽ là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm vừa ở - vừa sinh lời bền vững”.

Phối cảnh công viên trung tâm tại tầng trệt dự án Happy One Mori.

Với nền tảng thương hiệu đã được kiểm chứng, sản phẩm có giá trị thực và chiến lược hợp tác bài bản cùng hệ thống đối tác chiến lược uy tín hàng đầu từ thiết kế, xây dựng đến tài chính,... bước đi Bắc tiến của Vạn Xuân Group hứa hẹn góp phần định hình lại chuẩn sống của phân khúc căn hộ đầu tư – an cư dành cho chuyên gia.

Happy One Mori - Căn hộ tầm chuyên gia Thanh toán 5% ký VBTT - 15% ký HĐMB MB Bank hỗ trợ vay tối đa 75% & HTLS 0% đến 36 tháng Ưu đãi thanh toán vượt đến 12.5% Website: https://happyonemori.vn/