(VTC News) -

Dưa hấu - tên khoa học là Citrullus Lanatus, có vỏ cứng, nhân bên trong đỏ mọng, nhiều nước, khi ăn có vị ngọt thanh. Theo Healthline, thành phần chính trong dưa hấu là nước, chiếm tới 91% và carb với 7,5%.

Với 100 gram dưa hấu bao gồm:

Calo: 30

Nước: 91%

Protein: 0,6 gram

Carbs: 7,6 gram

Đường: 6,2 gram

Chất xơ: 0,4 gram

Chất béo: 0,2 gram

Điều gì xảy ra nếu ăn dưa hấu thường xuyên?

Dưa hấu nhiều nước, ngọt thanh nên dùng để làm món ăn giải khát, tráng miệng rất thích hợp, nhất là vào những ngày hè nóng bức. Bài đăng trên website của Bệnh viện Hồng Ngọc chỉ ra những lợi ích khi ăn dưa hấu thường xuyên

Cung cấp nước cho cơ thể

Với thành phần chính là nước, chiếm tới 91% nên ăn dưa hấu giúp giữ nước cho cơ thể và duy trì nồng độ điện giải.

Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giảm các triệu chứng mất nước sau khi lao động, tập luyện thể thao.

Ngăn ngừa ung thư

Trong dưa hấu chứa Lycopene - hợp chất có thể phòng ngừa ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hoá. Hợp chất Lycopene làm giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư bằng cách giảm tăng trưởng IGF. Trong đó, IGF tăng cao là một trong những nguyên nhân kích thích tế bào phát triển bất thường có nguy cơ chuyển hóa thành tế bào ung thư.

Hơn nữa, trong dưa hấu còn có Cucurbitacin E - hợp chất tác dụng ức chế sự phát triển của khối u và ngăn ngừa hiện tượng di căn của tế bào ung thư.

Ăn dưa hấu thường xuyên giúp bù nước, cung cấp nhiều vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể (Ảnh: istock)

Dưa hấu giàu chất chống oxy hoá

Dưa hấu chứa rất nhiều chất chống oxy hoá có khả năng ngăn ngừa mức độ ảnh hưởng của gốc tự do, làm chậm quá trình thoái hoá và bảo vệ các cơ quan trong cơ thể. Trong đó:

- Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra

- Lycopene tác dụng bảo vệ tế bào võng mạc và thần kinh khỏi tác động của gốc tự do

- Carotenoit là hợp chất thực vật bao gồm beta-carotene và alpha-carotene, khi nạp vào cơ thể sẽ chuyển biến thành vitamin A

- Cucurbitacin E giúp kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể

Ngăn ngừa thoái hoá điểm vàng

Hợp chất Lycopene trong dưa hấu cũng xuất hiện trong một số phần của mắt để ngăn ngừa viêm nhiễm và kích ứng oxy hoá cho mắt. Lycopene có vai trò như một hợp chất chống oxy hoá và chống viêm, từ đó ngăn ngừa và làm chậm căn bệnh thoái hoá điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ tiêu hoá

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và hàm lượng chất xơ hết sức dồi dào nên dưa hấu là món trái cây có khả năng tăng cường nhu động của cơ quan tiêu hoá.

Lượng nước trong dưa hấu làm trung hòa dịch vị dạ dày, từ đó giúp giảm các cơn đau thượng vị, ợ hơi, ợ nóng. Lượng nước và lượng chất xơ dồi dào cũng giúp giữ độ ẩm và tăng thể tích phân, từ đó giảm nguy cơ táo bón.

Tăng số lượng và chất lượng tinh trùng

Cả dưa hấu lẫn hạt dưa hấu đều có lượng kẽm khá lớn, mà kẽm lại là nguyên tố vi lượng cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp và tinh hoàn. Bổ sung các loại thực phẩm giàu kẽm có thể cải thiện nồng độ hormone testosterone, làm tăng cả về số lượng lẫn chất lượng tinh trùng.

Do đó, nam giới nên bổ sung dưa hấu thường xuyên để tăng cường chức năng sinh lý và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương.

Hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da

Dưa hấu ngon ngọt nhẹ và rất ít calo. Với thành phần chủ yếu là nước nên ăn dưa hấu giúp tăng cường trao đổi chất, loại bỏ độc tố và chất béo ra khỏi cơ thể. Ăn dưa hấu còn đem lại cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn nên là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Hơn nước, với hàm lượng nước dồi dào nên ăn dưa hấu giúp duy trì độ ẩm lý tưởng cho da, từ đó làn da của bạn trở nên ẩm mịn, hạn chế nguy cơ bị đổ dầu hay bong tróc.

Vitamin A có trong dưa hấu cũng giúp trẻ hoá làn da, giảm thiểu số lượng nếp nhăn trên mặt, đồng thời giúp tóc mọc nhanh, cải thiện tình trạng tóc xơ rối, chẻ ngọn. Trong khi vitamin C lại kích thích cơ thể sản sinh ra collagen - một loại protein có khả năng nâng đỡ mô da, duy trì độ chắc khỏe bóng mượt cho mái tóc.

Cách ăn dưa hấu hiệu quả

Mặc dù tốt cho sức khoẻ nhưng mỗi ngày bạn cũng chỉ nên ăn tối đa 300gr dưa hấu và chia ra thành nhiều bữa, không nên ăn quá nhiều cùng một lúc. Với nước ép dưa hấu cũng chỉ nên uống tối đa 300ml để cơ thể hấp thụ và chuyển hoá tốt các chất dinh dưỡng cũng như khoáng chất mà dưa hấu đem lại.

Để tươi ngon nhất, dưa hấu sau khi gọt xong bạn có thể cất vào một chiếc hộp kín có nắp đậy rồi bảo quản dưa hấu ở ngăn mát tủ lạnh với nhiệt độ trung bình 8 - 10 độ C. Với mức nhiệt này sẽ đảm bảo dưa hấu tươi ngon và giữ nguyên mùi vị.

Bạn nên ăn dưa đã cắt trong vòng 1 - 2 ngày để giữ được độ tươi ngon và hương vị của dưa.