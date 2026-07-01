Luân chuyển cán bộ từ tỉnh về xã, chấm dứt tình trạng kén chọn địa bàn

(VTC News) -

Chỉ đạo trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, sáng 1/7.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Thông tin về kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng việc thành lập mới hai đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy gồm: Đảng bộ HĐND cấp tỉnh, thành phố và Đảng bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó là rà soát chức năng tổ chức bộ máy của các bộ ngành, giữa các ngành và theo tổ chức ngành dọc để hoàn thiện báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết cũng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra, để trình Hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến.

Sau ngày 1/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cấp xã.

Đảng ủy Chính phủ được giao nghiên cứu xây dựng quy định về khung tiêu chí, tiêu chuẩn theo định hướng khung bộ máy chuyên môn cấp xã phù hợp với thực tiễn của các vùng (đô thị đặc biệt, đô thị, vùng đồng bằng, vùng miền núi); báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cân đối ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên, nhất là cấp xã; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá để bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt của bộ máy các cấp, nhất là cấp xã; đồng thời đảm bảo chi đầu tư tạo động lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, sắp xếp tinh gọn đầu mối và ban hành định mức biên chế bám sát định hướng của Bộ Chính trị; tiếp tục kiện toàn bộ máy bên trong gắn kết đồng bộ với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thống nhất phương án điều chỉnh, phân định rõ chức năng tham mưu quản lý Nhà nước tại các lĩnh vực còn giao thoa, chồng lấn.

Ban Tổ chức Trung ương cũng được giao chủ trì đánh giá, xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình chính quyền địa phương hai cấp chuẩn của Hà Nội.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý quan tâm chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở; đồng thời nghiên cứu thiết lập hệ thống cơ chế chính sách đãi ngộ, vinh danh chuyên gia, công chức chuyên môn chuyên sâu, bảo đảm tương thích đồng bộ với hệ thống quy định về chức vụ, chức danh, vị trí việc làm; tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm cống hiến lâu dài trong khu vực công.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện đồng bộ giải pháp về công tác cán bộ gắn kết chặt chẽ với việc hoàn thiện vị trí việc làm để bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ chất lượng, đúng chuyên môn.

Đi kèm với đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ chủ động tự học tập, cập nhật kiến thức, triển khai phong trào học tập học tập trên nền tảng số, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, kỹ năng số gắn với từng vị trí việc làm, tạo đột phá trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác.

“Điều chuyển, luân chuyển cán bộ giữa các xã, phường, đặc khu và từ cấp tỉnh về cấp xã để khắc phục tận gốc tình trạng mất cân đối nhân lực cục bộ, phân công không đúng năng lực sở trường sau sắp xếp; kiên quyết chấm dứt hiện tượng kén chọn địa bàn và vị trí công tác”, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng thời chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm không có khâu trung gian, không chồng chéo nhiệm vụ, xác định rõ đầu mối chủ trì.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là xác định rõ cấp xã là trung tâm vận hành mới ở cơ sở, hoàn thành trong năm 2026; chuyển toàn bộ chức năng nhiệm vụ của một số sở đặc thù về cơ sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực (trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định).

Cũng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết thúc hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã khi 100% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện hoàn chỉnh.