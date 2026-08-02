Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(VTC News) -

Quan điểm trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 2/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển

“Xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản, xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư.

Đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thảo luận một số nhóm vấn đề lớn, Chủ tịch Quốc hội trước tiên nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt phải là khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy. Phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến.

“Trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn của thể chế và những chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình mà xây dựng luật để mở đường cho phát triển, điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.

Trong quá trình xem xét các dự luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật, nghị quyết nhưng đến kỳ họp cuối năm còn hơn 50 luật, nghị quyết phải thực hiện. Do đó việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ liên tục, phải được thực hiện thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho đất nước phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Kỳ họp cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.