Cận cảnh đường ven biển kết nối TP.HCM - Lâm Đồng

Cũng tại khu vực xã Long Hải, nhiều đoạn tuyến đang được nhà thầu huy động máy móc san gạt, mở rộng mặt đường, đồng thời tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Theo Ban QLDA, các hạng mục trên tuyến ĐT994 cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Những vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời, phương án thi công được tối ưu. Phần lớn gói thầu chính đã hoàn thành, số còn lại cũng đạt khoảng 2/3 khối lượng công việc.