Toàn cảnh đường ven biển 7.000 tỷ đồng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên toàn tuyến hiện đã có nhiều đoạn hoàn thành và đủ điều kiện khai thác. Tiêu biểu là đoạn mở rộng từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và đoạn xây dựng mới từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp.