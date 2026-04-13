Đường ven biển TP.HCM nối Lâm Đồng tăng tốc về đích

Sau gần 20 năm khai thác, tuyến đường ven biển kết nối TP.HCM với Lâm Đồng được nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông khu vực. Tháng 6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chính thức khởi công dự án nâng cấp tuyến đường này lên quy mô 6-8 làn xe, với vận tốc thiết kế 80 km/h.
Dự án có tổng chiều dài gần 77 km, được chia thành 11 đoạn thành phần, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp đi qua khu vực đầm lầy, ao hồ nuôi trồng thủy sản đã được trải thảm nhựa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đoạn này chưa thể đưa vào khai thác do nút giao với tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn đang trong quá trình thi công.
Tại khu vực nút giao này, hạng mục cầu vượt đang được nhà thầu tập trung hoàn thiện phần mặt cầu, nhằm sớm đồng bộ hạ tầng kết nối.
Song song đó, cầu Cửa Lấp 2 nối phường Vũng Tàu và xã Long Đất đã được xây dựng mới bên cạnh cầu hiện hữu và đã đưa vào sử dụng, góp phần giảm tải giao thông trong khu vực.
Một số đoạn khác cũng đã hoàn thiện và khai thác ổn định. Cụ thể, đoạn qua trung tâm xã Long Hải đã hoàn chỉnh hệ thống biển báo, chiếu sáng và vỉa hè. Đoạn qua đèo Nước Ngọt đã hoàn tất thảm nhựa, lắp đặt lan can đảm bảo an toàn giao thông.
Ở các khu vực đang thi công, nhà thầu bố trí nhiều mũi triển khai đồng thời, tập trung vào các hạng mục quan trọng như khoan cọc nhồi để đảm bảo kết cấu công trình.
Đoạn từ đèo Nước Ngọt đến xã Phước Hải đang được khẩn trương mở rộng nền đường, tăng cường nhân lực và thiết bị để đảm bảo tiến độ.
Đối với các công trình cầu trên tuyến, cầu Sông Rây 2 đang được thi công phần trụ. Các cầu như Cửa Lấp 2, Cây Khế được xây mới song song với cầu cũ, trong khi một số cầu hiện hữu như Gò Găng, Chà Và nối phường Vũng Tàu với xã đảo Long Sơn được giữ nguyên.
Theo kế hoạch, toàn tuyến đường ven biển sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Khi hoàn thiện, tuyến đường không chỉ góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực mà còn hình thành hành lang kinh tế quan trọng, kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đáng chú ý, dự án còn gắn với định hướng phát triển tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm trong tương lai. Một số đoạn đi qua khu vực du lịch như xã Bình Châu đã được doanh nghiệp đầu tư mở rộng lên 8 làn xe, góp phần đồng bộ hạ tầng.
Việc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại được kỳ vọng sẽ giúp tuyến đường sớm phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.
Bình luận