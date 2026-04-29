Sun Group cam kết chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng trong 120 ngày

Trong các dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược khởi công tại TP.HCM ngày 29/4, nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, có 3 hạng mục ý nghĩa đều do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn thực hiện, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Đó là dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (phường Xóm Chiếu); Quảng trường trung tâm thành phố cùng Trung tâm hành chính TP.HCM tại khu đô thị Thủ Thiêm.

Phối cảnh Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, thiết kế với ý tưởng hình ảnh trung tâm là dòng nước.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM là một phần của giai đoạn 1 Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn, với quy mô 147 ha.

Giai đoạn 1 có thực hiện trên 9ha, được thiết kế với ý tưởng hình ảnh trung tâm là dòng nước, đại diện cho dòng chảy lịch sử, cho hành trình cuộc đời và cho sự lan tỏa các giá trị vĩnh cửu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dòng nước chia thành 9 chương, tương ứng 9 giai đoạn trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương cuộc đời của Bác lần lượt đưa khách tham quan đi hết những hành trình mà vị lãnh tụ kính yêu của người Việt Nam đã đi qua, để đưa đất nước tới bến bờ Độc lập - Tự do- Hạnh phúc.

Trong đó, Chương 1- Dòng nước cội nguồn (1890) - là không gian mang đậm hình ảnh làng quê Việt Nam với hồ sen, khóm tre và những lối đi giản dị - gợi nhắc về Làng Sen nơi Người sinh ra.

Chương 2- Dòng nước đi vào đại dương (1911) - mô phỏng hành trình rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành mang chí lớn.

Chương 3 - Dòng nước hợp nhất (1930) - là hành trình gần 30 năm Bác dành trọn thanh xuân cho khát vọng độc lập tự do dân tộc.

Chương 4 - Dòng nước về Tổ quốc (1941) đặc tả không gian mộc mạc của núi rừng Tây Bắc, nơi lịch sử Đảng được viết trên bàn đá chông chênh, cùng chuỗi ngày Bác ấp ủ một chương mới cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chương 5- Dòng nước chảy ngầm (1942) - kiến tạo một Hành lang Tự do, với không gian được thiết kế đóng âm xuống đất 1,5m, nhắc nhớ về những năm tháng tù đày gian truân, thử thách nhưng đầy lạc quan của Bác.

Các chương tiếp theo là Dòng nước đổ ra biển lớn (1945), Dòng nước mắt chảy xuống (1969), Dòng nước thống nhất (1975).

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành vào dịp 2/9 tới.

Điểm nhấn của dự án với Quảng trường Độc lập, được thiết kế theo hình ngôi sao và cuối cùng là Dòng nước trường tồn - chương đặc biệt nhất của câu chuyện lịch sử, với hình tượng cột sáng vô cực chiếu thẳng lên trời, biểu tượng cho một con người vĩ đại vì nước vì dân, kiên cường, bất khuất với quyết tâm giải phóng dân tộc.

Xung quanh cột sáng là 79 đài phun nhỏ, tượng trưng 79 mùa Xuân thiêng liêng, nhắc chúng ta về lòng biết ơn vị thuyền trưởng vĩ đại đã đưa con thuyền dân tộc tới Mùa Xuân hạnh phúc hôm nay.

Theo đại diện Sun Group, không đơn thuần là công trình bảo tồn di sản, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội mở ra tương lai một trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn, kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông.

Khi hoàn thành, toàn bộ công viên sẽ là đại dự án tái cấu trúc không gian hai bên bờ sông Sài Gòn, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai trong một hành lang liên tục, liền mạch, nơi lịch sử được kể lại một cách sống động cho nhiều thế hệ người Việt và bạn bè quốc tế.

Phối cảnh tòa nhà Trung tâm hành chính TP.HCM lấy cảm hứng từ tiêu ngữ của đất nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group khẳng định doanh nghiệp sẽ hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh trong 120 ngày, kịp khánh thành của dự án vào ngày 2/9/2026.

Đây là dự án có ý nghĩa lịch sử doanh nghiệp tập trung thực hiện đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm ngày TP.HCM được mang tên Bác.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, cho biết cùng với cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cũng được giao đầu tư Quảng trường và Trung tâm hành chính 29.600 tỷ đồng. SunGroup sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực, để triển khai các dự án đúng tiến độ, chất lượng, đẳng cấp và khác biệt, góp phần làm đẹp cho TP.HCM.

Quảng trường trung tâm, nơi tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của Thành phố.

Quảng trường và Trung tâm hành chính TP.HCM triển khai trên diện tích gần 47ha, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ, như SOM và EDSA, Morphis… Dự án được quy hoạch theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, với 3 phân khu không gian đồng tâm, mang ý nghĩa xuyên suốt.

Trong đó phân khu 1 bắt đầu từ sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 169m, rộng khoảng 325m.

Phân khu 2 có chiều dài 200m, rộng 155m, quy mô khoảng 3,2ha và phân khu 3 có chiều dài quảng trường khoảng 350m, rộng 245m, quy mô khoảng 6,6ha cho riêng diện tích Quảng trường.

Không gian quảng trường rộng lớn đảm cho những lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia trong các sự kiện lớn của đất nước và thành phố.

Tòa nhà Trung tâm hành chính được thiết kế cao khoảng 30 tầng, lấy cảm hứng từ tiêu ngữ của đất nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Đây sẽ là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 - 2.000 lượt công dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Sau giờ hành chính, đây không phải là một tòa nhà “đóng cửa tắt đèn”, mà là không gian kéo dài nhịp sống đô thị ban đêm, nơi người dân đến vui chơi. Trụ sở Trung tâm hành chính trong kỷ nguyên mới sẽ trở thành một phần sống động trong đời sống thường nhật của TP.HCM.

Cùng với đó là Nhà hát đa năng kết hợp với Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn có sức chứa khoảng 2.000 chỗ và công viên trung tâm với mặt hồ rộng khoảng 12ha, dự kiến là không gian trình diễn nhạc nước, pháo hoa, kiến tạo biểu tượng mới đầy sức hút cho Thủ Thiêm và TP.HCM.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có tầm nhìn trực diện sang khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc không chọn đầu tư các dự án này theo hình thức đầu tư công mà theo phương thức PPP, lãnh đạo UBND TP.HCM cho rằng đầu tư công sẽ áp lực rất lớn lên ngân sách. Trong khi nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương đến khoảng 3 triệu tỷ đồng, con số quá lớn nhưng nguồn vốn phân bổ đầu tư công 2026 chỉ 29.000 tỷ đồng.

Dự án Quảng trường và Trung tâm hành chính của Thành phố là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, nhưng không có khả năng hoàn vốn.

Các dự án khu vực tư nhân có khả năng tham gia đầu tư, nếu dùng đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, tiến độ đầu tư công thường kéo dài, dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng, gia tăng chi phí xã hội và chi phí cơ hội...

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đã đề xuất và được chọn là nhà đầu tư, giảm áp lực cho ngân sách và tận dụng cơ hội khai thông các nguồn lực từ các kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển hạ tầng của Thành phố.