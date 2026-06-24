Nhộn nhịp thi công dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

Khi hoàn thành, khu vực ven sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành không gian văn hóa - lịch sử - sinh thái liên hoàn, vừa bảo tồn giá trị gắn với Cảng Nhà Rồng, vừa mở rộng không gian công cộng và tạo điểm nhấn mới cho đô thị TP.HCM. Đây cũng được xem là một trong những dự án có quy mô lớn, góp phần tái định hình trục cảnh quan ven sông, tăng diện tích cây xanh và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố trong giai đoạn tới.