Điểm tên 9 nhà hàng Nhật ở Nha Trang ngon, chất lượng

Hanami Japanese Restaurant

Địa chỉ: 33 Tô Hiến Thành, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Hanami Japanese Restaurant là một trong những địa điểm chuyên phục vụ các món ăn Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu tại Nha Trang. Không gian tại đây được decor theo phong cách Nhật Bản, yên tĩnh, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, thoải mái, rất thích hợp cho ai muốn được thư giãn sau ngày dài ồn ào mệt mỏi. Thực đơn của Hanami Japanese Restaurant bao gồm nhiều món ăn Nhật truyền thống phong phú, được trình bày và chế biến theo đúng “chuẩn” như futomaki, eramaki, maki, sushi, temaki, inarizushi, nigirizushi,…

Ngoài những món ăn được chế biến bằng nguyên liệu tươi sạch, được chọn lọc kỹ càng, Hanami Japanese Restaurant còn phục vụ nhiều loại đồ uống đa dạng, thơm ngon, có từ trà xanh Nhật Bản đặc trưng cho tới các loại cocktail tự chế.

Nhà hàng Nhật Bản KIWAMI

Địa chỉ: 136 Bạch Đằng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Kiwami Japanese Restaurant là nhà hàng đồ Nhật được đánh giá là thuộc hàng top tại Nha Trang hiện nay. Không gian tại nhà hàng khá rộng rãi, được bài trí hòa toàn theo phong cách Nhật Bản, có đầy đủ cả sảnh chung lẫn phòng riêng cho các khách hàng thích sự riêng tư. Thực đơn tại Kiwami Japanese Restaurant vô cùng phong phú với các món Nhật đặc trưng như sushi cá hồi, maki cuộn cá ngừ, sashimi hải sản, combo sushi tổng hợp,… được các đầu bếp chuyên nghiệp người Nhật chế biến công phu.

Ngoài ra nhà hàng còn phục vụ cả các món nướng có nguyên liệu cao cấp như thịt bò Nhật Bản thượng hạng , thăn bò Mỹ, lưỡi bò Mỹ, sườn cừu, thịt heo ba chỉ, các món lẩu, salad, các set ăn trưa và món Âu, món Hàn. Thức uống tại Kiwami Japanese Restaurant cũng rất đa dạng chủng loại với sake, beer, shochu, cocktail,… Đương nhiên giá cả ở đây không hề thấp, nhưng số tiền bạn phải bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn sẽ nhận được.

Sushi Take Away Nha Trang

Địa chỉ: 65 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Sushi Take Away Nha Trang tọa lạc tại số 65 đường Trần Nguyên Hãn là một quán ăn kiểu Nhật rất nổi tiếng tại Nha Trang. Quán có không gian khá nhỏ, được trang trí theo phong cách Nhật, rất xin xắn và ấm cũng. Sushi Take Away Nha Trang phục vụ các món đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản như sushi, súp miso, sashimi, salad hải sản, lẩu bò,…

Thực khách từng đến với Sushi Take Away Nha Trang đều rất hài lòng với chất lượng các món ăn tại đây vì hương vị thơm ngon, chuẩn vị xứ sở hoa anh đào, nguyên liệu tươi sạch và được chế biến, sử dụng hết ngay trong ngày. Một điểm khác khiến khách hàng bị thu hút ngày càng nhiều tới quán là giá cả, giá đồ ăn tại Sushi Take Away Nha Trang đều rất mềm, hợp túi tiền nhiều khách hàng mà chất lượng lại không thua kém gì các nhà hàng sang trọng cả. Đó là lí do tại sao quán lúc nào cũng đông khách, nếu tới quán vào giờ ăn thì bạn nên đặt chỗ trước kẻo hết bàn nhé.

Sushi Tokyo Sachi

Địa chỉ: 48 Yersin, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa

Sushi Tokyo Sachi là cái tên rất quen thuộc với những ai đam mê ẩm thực Nhật Bản tại thành phố biển Nha Trang. Quán Sushi Tokyo Sachi có không gian rộng thoáng, đậm chất Nhật như quầy sushi bar, bàn nướng teppanyaki, khu vườn kiểu Nhật thu nhỏ khiến bạn có cảm giác như mình thật sự đang ở tại xứ sở hoa anh đào.

Thực đơn tại quán đều là những món ăn truyền thống như sushi, sashimi, bánh xèo okonomi, bánh tako yaki, mì udon, lẩu shabushabu, lẩu sukiyaki, soup miso,… được chế biến với hương vị đúng “chuẩn”. Giá cả tại Sushi Tokyo Sachi được đánh giá là phù hợp với chất lượng và mặt bằng chung, nhân viên tại quán rất lịch sự và thân thiện, thêm vào đó quán còn có cả ca sĩ hát nhạc “sống” các ca khúc tiếng Nhật nữa đấy nhé.

AKIRA SUSHI – Japanese Cuisine

Địa chỉ: Four Seasons Park, Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Akira Sushi – Japanese Cuisine là cái tên không thể bỏ qua mỗi khi nhắc đến ẩm thực Nhật tại Nha Trang với du khách ở cả trong và ngoài nước. Trong không gian ấm áp, sang trọng nằm tại khu vực sầm uất bậc nhất thành phố, các thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời được chế biến từ nguồn nguyên liệu tươi sống cao cấp được nhập khẩu.

Không chỉ có nguồn hải sản tươi sống đạt chuẩn cho các món sushi, sashimi tươi ngon nhất mà tay nghề của các đầu bếp người Nhật ở đây cũng rất hoàn hảo để đem lại trải nghiệm ấn tượng nhất cho các vị khách tới quán. Thực đơn tại Akira Sushi – Japanese Cuisine gồm nhiều món như salad cá ngừ sốt rau củ, cá ngừ khò lửa, cua lột chiên giòn, súp nấm, bạch quả nướng muối, hào nướng phô mai, lươn Nhật nướng sốt, saba nướng muối, gan ngỗng nướng teriyaki, lẩu tôm hùm, lẩu shabu bò Mỹ,…

Oh! Sushi Bar

Địa chỉ: 1 đường Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Oh! Sushi Bar là địa điểm hoàn hảo để bạn khám phá văn hóa ẩm thực Nhật Bản, từ không gian nhà hàng đến hương vị món ăn, cung cách phục vụ, thậm chí là âm nhạc trong nhà hàng đều không hề thua kém các nhà hàng ở Nhật.

Thực đơn tại Oh! Sushi Bar cực kì phong phú, có đủ các món từ khai vị như bánh xèo Nhật, đậu nành luộc, trứng cá hồi với củ cải mài, salad rong biển,… đến shashimi cá hồi, sashimi cá trích ép trứng, sashimi bạch tuộc,… và sushi thanh cua, sushi trứng cá chuồn, sushi tôm tích,… Ngoài ra, Oh! Sushi Bar còn phục vụ nhiều món nướng và lẩu, tất cả đều sử dụng các nguyên liệu cao cấp tươi sạch như lườn cá ngừ nướng muối ớt, ba rọi heo cuộn đậu bắp, lươn Nhật, nấm đông cô, lẩu bò Mỹ,…

Sushi Mania

Địa chỉ: 111/8 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Sushi Mania là cái tên tiếp theo hút hồn thực khách bởi sự độc đáo khi các món sushi Nhật lại được chế biến theo… phong cách Nga. Vì đã được biến tấu nên hương vị của sushi hay các món truyền thống của Nhật khác như súp miso, sashimi, salad rong biển, cơm lươn, ibuki,… đều trở nên lạ miệng và thú vị hơn hẳn. Sushi Mania bảo đảm chất lượng thức ăn bởi các loại nguyên liệu nhập khẩu tươi ngon, được chế biến và sử dụng hết ngay trong ngày nên bạn không cần phải lo lắng về vấn đề vệ sinh và sức khỏe.

Ngoài các món ăn Nhật, Sushi Mania còn phục vụ nhiều loại đồ uống đa dạng như cocktail, bia, rượu sake.

Ngoài các món ăn Nhật, Sushi Mania còn phục vụ nhiều loại đồ uống đa dạng như cocktail, bia, rượu sake,… Sushi Mania có không gian rất rộng, thoáng đãng, được decor theo phong cách thoải mái, thanh lịch, các nhân viên phục vụ luôn niềm nở tươi cười và sẵn sàng hỗ trợ cho mọi yêu cầu của khách hàng. Một điểm cộng nữa là tuy có thức ăn tuyệt vời và vẻ ngoài sang chảnh như giá cả ở Sushi Mania lại rất mềm, có thể coi là rẻ so với chất lượng, vậy nên bạn đừng ngần ngại tới thử một lần nhé.

Costa Robata

Địa chỉ: 32A Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Costa Robata là nhà hàng đầu tiên tại Nha Trang đưa nghệ thuật ẩm thực chính gốc của Nhật Bản đến với các du khách và người dân sinh sống tại đây. Costa Robata tự hào vì có thể truyền tải phong vị Nhật Bản thuần túy nhất khi kết hợp nhiều món ăn truyền thống khác nhau như tempura, sushi, sashimi, yakitori, món nướng robatayaki theo cách tinh tế và hài hòa nhất.

Không gian tại quán rộng rãi, thoáng mát, được decor sang trọng và đặc biệt là có tầm view biển cực đắt giá. Thực đơn tại đây được thay đổi khá thường xuyên, các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh, nhân viên phục vụ rất vui vẻ, thân thiện, đặc biệt là giá cả không hề “cắt cổ” một chút nào, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng nên bạn hoàn toàn có thể thử tới đây đổi gió một chút mà không lo cháy túi đâu nhé .

Sakura Sushi Nha Trang Japanese Cuisine

Địa chỉ: 80-82-84 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa

Không gian tại Sakura Sushi Nha Trang Japanese Cuisine khiến các thực khách có cảm giác như mình đang thực sự dùng bữa tại Nhật Bản với đồ nội thất, decor đúng chuẩn xứ hoa anh đào. Thực đơn tại đây gồm nhiều món ăn truyền thống của Nhật, nhưng nổi bật nhất là sushi và sashimi với các nguyên liệu cao cấp như cá ngừ, trứng cá hồi, thịt ghẹ, tôm chiên, bạch tuộc, cá hồng,…

Chất lượng thức ăn tại đây rất tuyệt, giá cả lại khá mềm, hợp lí với túi tiền.

Ngoài sushi và sashimi, Sakura Sushi Nha Trang Japanese Cuisine còn vô số món ăn hấp dẫn khác như thanh cua trộn giấm, cá cơm khô, trứng hấp, thịt bò Mỹ, mực một nắng,… Thức uống tại quán cũng cực kì đa dạng với nhiều loại nước ép trái cây tươi, soda, nước ngọt, rượu truyền thống của Nhật Bản, rượu vang.