Điểm mặt anh tài hàng đầu thế giới dự thi 'Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng'

(VTC News) -

Theo thông tin từ Ban tổ chức Cuộc thi “Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng” thuộc dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, 4 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới tham gia cuộc thi gồm có: Skidmore, Owings & Merrill, Gensler, Farrells và Pelli Clarke & Partners. Đây đều là các công ty hàng đầu thế giới tạo nên những tuyệt phẩm kiến trúc cao nhất và nổi bật nhất trên thế giới.

Skidmore, Owings & Merrill (https://www.som.com/)

Là một trong những tư vấn thiết kế tổng thể kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật và nội thất hàng đầu thế giới, Skidmore, Owings & Merrill (SOM) được thành lập năm 1936 tại Chicago, Hoa Kỳ và có 11 văn phòng với 1.300 chuyên gia trên toàn thế giới.

SOM nổi tiếng với các công trình tòa nhà thương mại và văn phòng trở thành biểu tượng toàn cầu, có thể kể tới Trụ sở của hãng phim Walt Disney, Tháp Tài chính John Hancock (cao thứ hai thế giới tại thời điểm khánh thành năm 1969), Tháp Willis Tower (cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành năm 1973), và đặc biệt là Tháp Burj Khalifa (829,8 m cao nhất thế giới hiện nay).

Tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, biểu tượng của thành phố Dubai và Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Bên cạnh các tòa nhà thương mại và văn phòng, SOM cũng là đơn vị tư vấn thiết kế cho nhiều công trình biểu tượng của các thành phố lớn, như Khách sạn Waldorf Astoria tại thành phố New York, Sân bay quốc tế O'Hare tại thành phố Chicago, Tổ hợp thương mại dịch vụ Charenton-Bercy tại thành phố Paris, Sân vận động Memorial Coliseum tại thành phố Portland,…

Gensler (https://www.gensler.com/)

Gensler là công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng được thành lập vào năm 1965 tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, hiện đang triển khai các dự án xây dựng tại hơn 100 quốc gia. Gensler hiện có 4.000 chuyên gia trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật,… cùng mạng lưới 46 chi nhánh, hợp tác với khoảng 3.000 dự án mỗi năm.

Gensler là một trong những công ty uy tín bậc nhất trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nổi tiếng nhất là Khu phức hợp dự án cao cấp City Center tại thị trấn Paradise, Trung tâm thương mại Harbour Place tại thành phố Baltimore, Đô thị thông minh Hải Châu tại thành phố Quảng Châu…

Tháp Thượng Hải hiện đang nắm giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất Trung Quốc và là tòa nhà cao thứ ba thế giới hiện nay.

Gensler cũng là tác giả của nhiều tòa nhà thương mại và dịch vụ nổi tiếng, có thể kể tới như Tháp Thượng Hải (tòa nhà cao nhất Trung Quốc - 632 m), Trụ sở Tập đoàn khách sạn Marriott International, Trụ sở Tập đoàn NVIDIA, Trụ sở công ty Under Armour…

Farrells (https://farrells.com/)

Farrells là công ty tư vấn kiến trúc nổi tiếng được thành lập tại London, bởi kiến trúc sư Terry Farrell vào năm 1965.

Các công trình được Farrells tư vấn thiết kế nổi bật với thiết kế độc bản, đi ngược với các hình mẫu truyền thống, giàu tính sáng tạo, thân thiện với môi trường, kết hợp hiện đại và văn hóa địa phương.

Có thể kể tới Tòa nhà Vauxhall Cross - nơi đặt trụ sở của Cục Tình báo Anh quốc MI6 tại thành phố London, Tháp Tài chính Vattanac Capital tại thành phố Phnom Penh, Tháp Tài chính BEA tại thành phố Thượng Hải, Tháp Tài chính KK100 tại thành phố Thâm Quyến…

Tháp Tài chính KK100 nổi bật tại khu trung tâm tài chính thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đặc biệt, Farrells là một trong những đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực giao thông tàu điện và quy hoạch đô thị, với nhiều dự án giành giải thưởng quốc tế như Ga Bắc Kinh Nam tại thành phố Bắc Kinh, Ga tàu điện ngầm Cửu Long cùng Quy hoạch khu vực Tây Cửu Long và nhiều ga tàu điện ngầm khác tại Hồng Kông...

Pelli Clarke & Partners (https://pcparch.com/)

Pelli Clarke & Partners (PCP) được thành lập năm 1977 bởi kiến trúc sư César Pelli tại New York. PCP nổi tiếng với những thiết kế hướng tới sự sáng tạo, đột phá, đồng thời hài hòa các chức năng sống, làm việc và dịch vụ tích hợp.

Công trình lớn đầu tiên tạo nên tên tuổi của PCP là Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố New York. PCP cũng gây dựng uy tín với việc thiết kế nhiều tòa nhà cao tầng danh tiếng, có thể kể tới One Canada tại thành phố London (tòa nhà cao nhất Vương quốc Anh), Tháp đôi Petronas tại thành phố Kuala Lampur (tòa nhà cao nhất thế giới tại thời điểm khánh thành), Tháp Bloomberg tại thành phố New York, Tháp Tài chính Salesforce tại thành phố San Francisco, Tháp Tài chính dịch vụ The Landmark tại thành phố Abu Dhabi...

Bên cạnh đó, PCP cũng từng thiết kế nhiều công trình công cộng có tiếng vang như Trung tâm trình diễn nghệ thuật Adrienne Arsht tại thành phố Miami, Nhà hát Samueli tại thành phố Costa Mesa hay Trung tâm triển lãm và hoạt động nghệ thuật Pacific Design tại thành phố West Hollywood…

Tháp đôi Petronas tại Thủ đô Kuala Lampur (Malaysia), từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới vào thời điểm khánh thành, và hiện vẫn là tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Bốn anh tài hàng đầu thế giới này đều tập trung nguồn lực và trí lực trong cuộc thi “Phương án kiến trúc Tháp 108 tầng” tại dự án Thành phố Thông minh, huyện Đông Anh, Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) với Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tổ chức nhằm mang đến những ý tưởng thiết kế sáng tạo, độc đáo, đáp ứng yêu cầu đồng bộ, phát triển đô thị hiện đại, áp dụng những tính năng thông minh tạo nên công trình điểm nhấn mới cho Thủ đô Hà Nội, cho Việt Nam và cho cả khu vực.