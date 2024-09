'Điểm danh' 3 khách sạn Hà Nội sang trọng gần Hồ Gươm

(VTC News) -

Khách sạn Meliá Hà Nội

Khách sạn Meliá Hà Nội có nhiều hạng phòng dành cho du khách lựa chọn như: Deluxe, Premium, Suite, Family Suite, Deluxe Connecting Room, The Level Premium Room, The Level Suite và The Level Suite with Balcony. Cơ sở lưu trú này hứa hẹn mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trong chuyến du lịch hoặc công tác của mình.

Meliá sẽ không làm khách hàng thất vọng khi phục vụ các bữa ăn ngon mỗi ngày tại nhà hàng kiểu tự chọn. Nhà hàng El Patio mang đến những trải nghiệm ẩm thực mới nhất với dịch vụ buffet cả ngày, phục vụ các món ăn quốc tế và địa phương được yêu thích.

Nhà hàng là nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn tuyệt vời cùng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bên cạnh đó, khách lưu trú có thể thưởng thức những món ăn ngon miệng và mới mẻ tại nhà hàng mang tên Mosaico và Cham. Hay thư giãn và thưởng thức các loại đồ uống tại Garbo Bar.

Phòng The Level Premium.

Ngoài hệ thống nhà hàng và bar phục vụ ẩm thực, Meliá Hà Nội còn có nhiều tiện nghi phục vụ hoạt động thể dục và thư giãn, từ phòng tập gym thoải mái, “ốc đảo” spa yên bình và salon tóc đến hồ bơi ngoài trời có view tuyệt đẹp nhìn ra Thủ đô. Lưu trú tại khách sạn, bạn thuận tiện di chuyển đến Di tích Nhà tù Hỏa Lò chỉ 5 phút và phố Tràng Tiền chỉ 9 phút.

Khách sạn Silk Queen Grand Hà Nội

Khách sạn Silk Queen Grand gồm 88 phòng nghỉ sang trọng thuộc loại lớn nhất tại trung tâm Hà Nội. Không gian phòng rộng rãi với khu vực làm việc thoáng mát. Phòng ngủ được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giấc ngủ dành cho du khách. Kết hợp phong cách trang trí lấy cảm hứng từ châu Á.

Đồ nội thất sang trọng mang đến cảm giác tuyệt vời cho du khách trong thời gian lưu trú. Đặc biệt, tất cả các phòng nghỉ đều có phòng tắm cỡ lớn, cung cấp không gian sống rộng rãi, trang nhã.

Từ khách sạn Silk Queen Grand, bạn thuận tiện di chuyển đến khu phố cổ Hà Nội và Hồ Gươm.

Silk Queen Grand Hà Nội cung cấp bữa sáng tự chọn ẩm thực địa phương và quốc tế tại nhà hàng trong khuôn viên khách sạn cùng những tiện ích tiêu chuẩn như phòng gym, bể bơi ngoài trời tầng cao.

Ngoài ra, từ khách sạn, bạn thuận tiện di chuyển đến khu phố cổ Hà Nội và Hồ Gươm, cụ thể, bạn có thể đến phố đi bộ Hồ Gươm chỉ mất 5 phút và phố Tạ Hiện 9 phút.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội có 364 phòng nghỉ, được bố trí hài hòa bên tòa nhà Heritage lịch sử. Nơi đây còn lưu giữ nét kiến trúc Pháp cổ kính tráng lệ và tòa nhà Opera được xây dựng sau này theo phong cách tân cổ điển.

Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Tất cả các phòng nghỉ đều được trang bị giường MyBed theo tiêu chuẩn Sofitel. Tivi màn hình phẳng cũng như bộ đồ dùng phòng tắm hiệu Balmain.

Từ quán cà phê La Terrasse đậm chất Paris đến Bamboo Bar bình dị bên bể bơi, hay từ nhà hàng Việt Nam Vườn Hương Vị đến nhà hàng Pháp cổ điển Le Beaulieu từng đạt biết bao giải thưởng,... hứa hẹn sẽ không làm bạn thất vọng.

Ngoài ra, khách sạn Hà Nội này còn là địa điểm lý tưởng để tổ chức những sự kiện đẳng cấp. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại đây sẽ giúp bạn hoàn thành những sự kiện, cuộc họp thành công và tốt đẹp.